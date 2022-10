Fandom s'offre GameSpot, GameFAQs, Giant Bomb et MetaCritic pour 55 millions de dollars

Nous sommes ravis d'ajouter ces marques fortes et réputées à la plateforme Fandom, qui élargira nos capacités commerciales et fournira un contenu immersif à nos partenaires, annonceurs et fans. Les informations, les évaluations et le contenu fiables qu'elles fournissent feront de nous un guichet unique pour les fans tout au long de leur parcours de divertissement et de jeu.

Il n'y a pas que les fabricants, éditeurs et studios qui se rachètent les uns et les autres. Cette semaine, le secteur du média des jeux vidéo a aussi eu droit à son petit tremblement de terre, avec l'acquisition par Fandom de 4 nouveaux sites Internet : Giant Bomb, GameSpot, MetaCritic, GameFAQs, rejoignent les sites déjà acquis récemment par Fandom que sont Comic Vine, Cord Cutters News, et TV Guide.Fandom est un site que beaucoup d'internautes connaissent déjà, ne serait-ce que pour avoir visité un de leurs wiki consacrés à un nombre incalculable de sujets, de franchises, de la pop culture. L'année dernière, l'éditeur de Fandom avait déjà jeté son dévolu sur deux structures américaines, Focus Multimedia et Fanatical.Les propriétaires de GameSpot, Giant Bomb, et de MetaCritic ont changé plusieurs fois ces dernières années : en 2020, les 3 sites étaient passés sous le giron de Red Ventures, à l'occasion du rachat de CNET Media Group auprès de ViacomCBS.MetaCritic est souvent cité dans nos colonnes : ce site permet de consulter les notes obtenues par les jeux vidéo à travers les médias, calculant de fait une moyenne que beaucoup de studios utilisent pour qualifier leur jeu de succès (ou pas).Quant à GameFAQs, c'est certainement un des plus anciens sites de jeux vidéo du monde, avec des milliers de... FAQ notamment en mode texte ASCII, avec des détails aussi obscurs que certains des jeux couverts sous forme de FAQ !Enfin, GameSpot est lui aussi un vétéran du média en ligne consacré aux jeux vidéo. On se souvient qu'il fut une des premières plateformes à diffuser les conférences E3 des éditeurs en live sur Internet, c'est dire la puissance du média à une époque ou YouTube Live n'existait pas encore.NintendoLife (voir source) a écrit un article très détaillé sur l'Histoire de ces sites américains, en expliquant notamment que Jeff Gerstmann avait été licencié de Gamespot en 2007 après son test critique de Kane & Lynch: Dead men, fondant l'année suivante en 2008 Giant Bomb... qui sera racheté en 2012 par la maison-mère de Gamespot. Le monde est petit.Depuis 2021, beaucoup de changements sont survenus chez Giant Bomb, avec plusieurs éditeurs ayant quitté le site, suivis en 2022 par Jeff Gerstmann lui-même.GameSpot, Giant Bomb et MetaCritic rejoignent donc les sites et services de Fandom, et le CEO de Fandom Perkins Miller a d'ailleurs déclaré dans les colonnes de GamesIndustry :Source : Fandom via VG247.com et NintendoLife