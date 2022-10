Le mode en ligne de Killer Queen Black sera suspendu le 30 novembre 2022

Killer Queen Black a été construit sur Amazon GameSparks, le service qui fournit la fonctionnalité de backend pour notre jeu. Malheureusement, Amazon a décidé de fermer ce service le 30 septembre. Nous avons tout essayé et dépensé une fortune pour migrer vers un autre fournisseur, mais malheureusement, la tâche équivalait à une réécriture presque complète du jeu, et ce n'est tout simplement pas dans les possibilités de Liquid Bit à l'heure actuelle.

Nous travaillons sur la possibilité de proposer une version open-source du jeu, et on l'espère, avec un peu de chance et de soutien, qu'il renaîtra à l'avenir.



Nous savons que c'est un choc et une déception pour beaucoup d'entre vous qui ont passé tant de temps et d'énergie à jouer à notre jeu et à faire de la communauté un endroit formidable. Nous pouvons vous assurer que nous sommes tout aussi déçus que vous.



Sachez que nous avons fait tout notre possible pour maintenir en vie le mode jeu en ligne - malheureusement, c'était tout simplement hors de notre portée en tant que développeur indépendant. Nous avons cependant obtenu d'Amazon une prolongation de deux mois de l'utilisation du service jusqu'au 30 novembre, afin que notre championnat puisse se terminer sans interruption.

Killer Queen Black - Release Date Trailer - Nintendo Switch 10/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On ne sait pas vraiment s'il y a encore des joueurs de Killer Queen Black mais le jeu nous rappelle des conférences endiablées de la part de Nintendo qui avait révélé le jeu lors de l'E3 2019, pour une sortie en octobre de la même année. C'est donc avec tristesse qu'on apprend qu'à partir du 30 novembre prochain, le jeu ne sera plus accessible.La raison derrière ce renoncement est purement technique, explique Liquid Bit sur son blog :On comprend donc que le choix technologique de recourir à Amazon GameSporks n'était pas le plus judicieux, même s'il était difficile il y a 3 ou 4 ans de deviner quel serait le sort réservé au service par le géant du Cloud américain.A lire aussi : notre test de Killer Queen Black sur Switch Chez Liquid Bit, on sent une grande tristesse quant au fait de devoir suspendre Killer Queen Black, comme vous le comprendrez avec cette suite de la traduction de leur post officiel sur le sujet :Si vous souhaitez redonner sa chance à Killer Queen Black sur Switch avant que le jeu ne soit définitivement suspendu le 30 novembre prochain, n'hésitez pas à venir chercher d'autres joueurs parmi les membres de notre communauté sur Discord Source : LiquidBit.com via Nintendo Everything