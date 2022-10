Overwatch 2 désormais disponible gratuitement sur Nintendo Switch

Overwatch 2 Launch Trailer 10/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Très attendu par les millions de fans du jeu original, Overwatch 2 est dès à présent disponible ! Le FPS de Blizzard revient dans une nouvelle monture enrichie qui est désormais disponible gratuitement !Le jeu est disponible sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop. Le téléchargement sera gratuit et le jeu se rattrapera sous différentes formes avec le traditionnel format de "saisons" qui invitera les joueurs à acquérir un battle pass et une tonne de cosmétiquesRetrouvez ci-dessous la bande-annonce d'Overwatch 2 :Overwatch 2 inclut une progression cross-game. Vous aurez donc la possibilité de jouer avec le confort de votre PC chez vous et sur votre console Nintendo Switch lors de vos déplacements.Pour le moment le jeu n'inclut que des modes PVP (Player Versus Player) mais un mode PVE (Player Versus Environment) est prévu pour 2023. Il faudra donc patienter un peu !