Le jeu mobile Guardian Tales disponible dès à présent sur l'eShop

Avec sa taille poids plume de 57 Mo indiquée sur sa fiche eShop, ce n'est clairement pas le titre qui devrait encombrer votre Switch au départ. Mais attention, ce poids va très rapidement gonfler et il faut en réalité compter jusqu'à 2,4 Go d'espace libre pour accueillir correctement ce jeu. Guardian Tales est un jeu jouable en solo sur sa console, mais également en ligne jusqu'à quatre. Développé par le studio Kakao Games Corp., il est édité par Kong Studios et ne vous coûtera rien pour l'acquérir. En effet, s'il est gratuit au lancement, des micro-achats sont intégrés dans le jeu pour permettre d'aller plus vite dans l'histoire, des achats non obligatoires même si le modèle économiques favorisera les joueurs payants. Une démo est disponible sur l'eShop pour tenter l'aventure en mode découverte en cas de doute.





Tout le jeu de Guardian Tales se déroule à Kanterbury, un royaume attaqué par un grand nombre de démons-envahisseurs. On y incarne un personnage, le Gardien légendaire ou l’Élu, dont le rôle est de retrouver les 12 autres Gardiens éparpillés suite à l’assaut du château et de partir à la reconquête du trône. Le prologue nous introduit ainsi dans cette intrigue, tout en nous apprenant les premières mécaniques du jeu (déplacements et interactions avec les objets).

Guardian Tales ne se résume pas à la quête principale ! Les joueurs qui ont le sens de la personnalisation pourront décorer leur château flottant, appelé Heavenhold, une fois qu'ils auront progressé suffisamment loin dans le jeu. Pour les joueurs qui aiment les médias sociaux, il existe une fonction appelée FaceBreak. Au fur et à mesure que les joueurs avancent dans l'histoire, certains personnages qu'ils rencontrent les suivent sur les médias sociaux et publient des statuts amusants et intéressants.





Au fur et à mesure des missions réalisées, le joueur peut débloquer de nombreuses activités : arène en PvP, guilde avec ses amis, personnalisation de son château. Lorsque tout est disponible, on peut facilement se perdre dans la multitude de menus et d’options disponibles et il sera intéressant de vérifier si l'interface du jeu sur mobile a été correctement transposée sur Switch, si possible remaniée en mieux.







Encourageant les joueurs à pratiquer des sessions de jeux relativement courtes, les missions nécessitent en général moins d'une dizaine de minutes pour être pliées. Ce titre semble parfait pour les possesseurs de Switch qui emportent régulièrement leur console en déplacement. Le contenu est plus que généreux et le pixel art soigné.



가디언 테일즈 닌텐도 스위치 버전 트레일러 GUARDIAN TALES NINTENDO SWITCH TRAILER 10/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Histoires, missions, quêtes, événements, récompenses, et bien plus encore !!





Comme c'est gratuit, il faut surtout le voir comme un petit jeu simple et addictif, n'espérez pas cependant un scénario digne d'un Oscar. Mais bien réalisé, et avec cet aura de très bon jeu mobile, il devrait se montrer suffisamment séduisant pour de nombreux joueurs en ce moment. Bon point, le jeu est traduit en plusieurs langues dont le français, aucun souci à craindre niveau compréhension donc.





Nintendo Everything a partagé une longue vidéo de gameplay, vous permettant d'en découvrir un peu plus.



Guardian Tales Nintendo Switch Gameplay 10/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le joueur rencontrera divers camarades dans les nombreux mondes diversifiés qu'il peut explorer dans le jeu. Avoir des camarades aux côtés du joueur lui sera utile pour combattre des ennemis plus grands et plus maléfiques tout au long de sa quête.◈ CARACTÉRISTIQUES ◈▶ Jeu de résolution de casse-têtesSoulevez de lourds rochers, lancez des bombes explosives et lancez-vous à l'assaut d'obstacles pour découvrir les passages cachés qui mènent à d'incroyables trésors !▶ Combat d'action stratégiqueEsquivez, baissez-vous, immergez-vous, plongez et tracez votre route jusqu'à la victoire contre des adversaires puissants et des boss colossaux !▶ Boss et donjons stimulantsExplorez des donjons sombres et dangereux pour défier les boss mastodontes qui y demeurent ! Monstres cochons maléfiques, tremblez, le héros est arrivé !▶ PVP intenses et classementsRassemblez et mettez en synergie votre meilleur parti de 3 héros afin d'affronter pour la gloire d'autres joueurs lors de combats en temps réel !▶ Collection de héros et d'armesIl est dangereux de partir seul ! Récupérez et choisissez parmi plus de 50 héros et 100 armes différentes - avec chacun(e) ses propres caractéristiques uniques !▶ Créez une guilde avec des amisFaites-vous de nouveaux amis, mettez en valeur vos héros et fêtez cela dans la Maison de guilde ! Oh, et allez-y doucement avec l'Épouvantail de guilde...▶ Personnalisez votre château flottantVous aimez les pancakes ? Construisez une Maison des pancakes ! Vous aimez les clowns ? Construisez un cirque ! Personnalisez votre île comme vous le souhaitez pour vous et vos héros !▶ Parodies hommagesVous aimez les "easter eggs" ? Il y a des tonnes d'easter eggs dans le jeu. Mettez-vous au défi de tous les trouver !▶ Et bien plus encore !!!