Yooka-Replaylee refuse le tout-démat’ : le jeu sera 100 % sur cartouche

Alors que de plus en plus de jeux Switch 2 se contentent d’une simple clé de téléchargement, Yooka-Replaylee fera exception : le titre sera bien présent intégralement sur sa cartouche physique.

Le simple fait qu’un jeu soit vraiment présent sur sa version physique est désormais devenu une info en soi. Sur PlayStation et Xbox, on avait déjà l’habitude de voir des disques ne contenir qu’un début ou une partie du jeu. Il était admis qu’un téléchargement devait compléter l’installation pour pouvoir jouer. Jusqu’ici, la Switch faisait peu ou prou exception, avec des cartouches complètes.

Sur Switch 2, la tendance change, et ça fait grincer des dents. Beaucoup de joueurs restent attachés à l’idée de posséder réellement un jeu qu’ils ont payé (surprenant, non ?). Nintendo parle désormais de « Game Key Card » pour désigner ces cartouches qui ne servent qu’à déclencher un téléchargement. Un format hybride, devenu courant chez les éditeurs tiers, et qui vide progressivement le support physique de son sens. On achète un jeu… mais il n’est pas sur la cartouche.

Yooka-Replaylee fait partie des rares titres à ne pas suivre cette logique. Selon le revendeur canadien VGP, le jeu sera bien stocké intégralement sur la cartouche. Une précision devenue rare, mais qui mérite d’être soulignée.
Reste à voir si d’autres suivront. Pour l’instant, la majorité des éditeurs tiers misent sur des versions physiques réduites à une simple clé d’activation.
