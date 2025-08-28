Rechercher sur Puissance Nintendo
Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch
News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Découverte de Méga-Brutalibré dans Légendes Pokémon : Z-A

Une semaine après Méga-Empiflor, une nouvelle Méga-Évolution a été dévoilée pour Légendes Pokémon : Z-A.

News
La sortie de Légendes Pokémon : Z-A se rapproche et la communication autour du jeu ne fait qu’accélérer. Après Méga-Empiflor la semaine dernière, une nouvelle Méga-Évolution a été présentée, celle de Brutalibré, un Pokémon de la 6ème génération.

C’est dans un court-métrage d’animation au cours duquel un Mackogneur affronte un Brutalibré lors d’un match et alors que le Brutalibré est sur le point de perdre, son dresseur le fait évoluer en Méga-Brutalibré et remporte la victoire face au Mackogneur.
Brutalibré vs Mackogneur, le choc des combattants |Légendes Pokémon : Z-A
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Après la diffusion du court-métrage, une autre vidéo a été publiée montrant Méga-Brutalibré dans Légendes Pokémon : Z-A.
Méga-Brutalibré revient en force ! | Légendes Pokémon : Z-A
Retrouvez la vidéo sur YouTube
