Découverte de Méga-Brutalibré dans Légendes Pokémon : Z-A

La sortie de Légendes Pokémon : Z-A se rapproche et la communication autour du jeu ne fait qu’accélérer. Après Méga-Empiflor la semaine dernière, une nouvelle Méga-Évolution a été présentée, celle de Brutalibré, un Pokémon de la 6ème génération.C’est dans un court-métrage d’animation au cours duquel un Mackogneur affronte un Brutalibré lors d’un match et alors que le Brutalibré est sur le point de perdre, son dresseur le fait évoluer en Méga-Brutalibré et remporte la victoire face au Mackogneur.Après la diffusion du court-métrage, une autre vidéo a été publiée montrant Méga-Brutalibré dans Légendes Pokémon : Z-A.