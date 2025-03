Acclaim renaît de ses cendres pour soutenir des studios indépendants

Un soutien aux indés et un retour aux classiques

Si comme certains d'entre nous vous avez vous aussi grandi avec les jeux vidéo des années 80 et 90, le nom Acclaim Entertainment ne vous est sans doute pas inconnu. L’éditeur derrière Turok, NBA Jam et même Burnout a marqué toute une génération avant de disparaître en 2004 , emporté par des difficultés financières et des décisions marketing qui n'ont pas toujours fait l'unanimité.Mais contre toute attente, Acclaim s’apprête à renaître en 2025 sous la direction d’un groupe de vétérans de l’industrie. Cette nouvelle version de l’entreprise ne sera plus un simple éditeur de jeux, mais un soutien actif aux studios indépendants avec un accent mis sur le financement, le marketing et la communication.Le nouveau Acclaim sera dirigé par Alex Josef, un vétéran de l’édition et du marketing vidéoludique. Ce dernier a exprimé son enthousiasme quant à cette résurrection :Mais l’éditeur ne compte pas s’arrêter aux nouveaux projets : il prévoit aussi de faire revivre certaines de ses licences cultes. Si aucun titre précis n’a encore été annoncé, on peut espérer revoir des franchises iconiques adaptées aux standards actuels.Pour mener à bien ce retour, Acclaim s’entoure de plusieurs figures influentes du milieu, notamment Russell Binder (Striker Entertainment), Mark Caplan (Ridge Partners) et Jeff Jarrett (Global Force Entertainment). Oui, Jeff Jarrett, l’ancienne star du catch, qui voit dans cette résurrection une opportunité de redonner vie à une marque qui a marqué les esprits :L’éditeur bénéficie aussi du soutien d’investisseurs comme Phil Toronto (VaynerFund) et Eric Vogel (JET Management), qui apporteront leur expertise pour assurer la croissance et la pérennité du projet.Le paysage vidéoludique a bien changé depuis l’époque où Acclaim rivalisait avec Activision et Accolade. Avec cette nouvelle orientation tournée vers les studios indépendants et les licences rétro, l’éditeur pourrait bien trouver un nouveau souffle.A lire aussi : Turok 2 s'offre un passage sur NSO N64 Reste à voir quels seront les premiers jeux annoncés et si certaines sagas emblématiques feront leur retour sur les consoles contemporaines. En attendant, cette renaissance nous prouve une chose : dans l’industrie du jeu vidéo, rien ne meurt jamais vraiment. Il suffit parfois de tout simplement appuyer sur Start pour continuer !Source : Gematsu