[NSO+] Shadow Man et Turok 2 débarquent sur l'application mature du Nintendo Switch Online

Nintendo 64 - October 2024 Game Update - Nintendo Switch Online + Expansion Pack Retrouvez la vidéo sur YouTube

SHADOW MAN and Turok 2: Seeds of Evil are playable as part of the Nintendo 64 - Nintendo Switch Online: MATURE 17+ collection of games, available to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members. #N64



Watch: https://t.co/TEyXocl6sf pic.twitter.com/66UnEQONp0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 29, 2024

Nintendo continue de gâter ses abonnés Switch Online + Pack Additionnel en ajoutant deux titres PEGI 18 à sa collection dédiée sur le service Nintendo 64 pour public averti. Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent plonger dans Shadow Man et Turok 2: Seeds of Evil, deux classiques d'Akklaim à l'ambiance sombre, un choix parfait pour Halloween.Nintendo of America nous propose une bande-annonce de ces deux jeux :Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir ces jeux, Shadow Man nous entraîne dans une chasse aux criminels entre deux mondes, la réalité et le Deadside, un univers sombre où les esprits des défunts errent. Armé de pouvoirs vaudou et de quelques armes redoutables, le joueur doit percer les mystères de cet univers macabre pour stopper l’apocalypse. Le jeu, sorti initialement en 1999, se distingue par son atmosphère intense et ses cinématiques immersives.De son côté, Turok 2: Seeds of Evil, publié en 1998, nous plonge dans un FPS où les ennemis sont aussi redoutables que surprenants. L’arsenal à votre disposition inclut des armes emblématiques de la série comme le terrifiant Cerebral Bore, qui a marqué les joueurs de l’époque. Rappelons que ce jeu dispose d'un mode multijoueurs qui avait à l'époque fait le bonheur des fans sur Nintendo 64 et que vous pourrez ici explorer en ligne grâce à l'émulateur officiel que nous propose Nintendo.Cette collection mature disponible sur Nintendo Switch Online accueille donc deux nouveaux titres qui rejoignent l'offre existante : Perfect Dark et Turok: Dinosaur Hunter. Si vous êtes abonné à Nintendo Switch Online et avez pris le Pack additionnel, ces deux jeux sont disponibles dès aujourd'hui dans l’application « pour public averti » dédiée. Vous pouvez la télécharger via le Nintendo eShop.Alors, allez-vous explorer ces mondes obscurs ? Venez partager vos impressions en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo of America