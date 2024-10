Nintendo annonce Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, sur Switch le 20 mars 2025

Galerie images









Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Sortie le 20 mars 2025 (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fans de la franchise tellement apprécie Xenoblade Chronicles, réjouissez-vous ! Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition débarque sur Nintendo Switch le 20 mars 2025, près de dix ans après sa sortie initiale sur Wii U (retrouvez notre test de l'époque ici ). Cette version améliorée d'un titre incontournable dans le genre action-RPG cultissime vous plonge dans un univers aussi hostile que fascinant, avec pour ce retour sur Switch des graphismes optimisés, une histoire approfondie et de nombreuses nouveautés.L'histoire de Xenoblade Chronicles X se déroule en 2054, après que l'humanité a fui la Terre, ravagée par une guerre intergalactique. Vous incarnez un membre de la colonie New Los Angeles (NLA), échouée sur la mystérieuse planète Mira. Ce monde ouvert immense est composé de cinq continents aux écosystèmes variés, peuplés de créatures étranges et colossales. Votre mission : assurer la survie de l'humanité tout en perçant les secrets de ce nouvel environnement.L'un des atouts du jeu est la liberté qu'il offre en termes de personnalisation. Créez votre avatar unique, choisissez parmi diverses classes de combat, et découvrez alors un système de combat stratégique et dynamique. En progressant au sein de l'organisation BLADE, vous débloquerez l'accès aux Skells, des exosquelettes géants personnalisables qui révolutionneront votre approche du combat et de l'exploration.Xenoblade Chronicles X se distingue par son monde ouvert sans temps de chargement, offrant une immersion totale dans des paysages à couper le souffle. La bande-son épique, composée par Hiroyuki Sawano, accompagne parfaitement l'atmosphère du jeu, renforçant le sentiment d'aventure et de découverte.Cette Definitive Edition promet d'enrichir l'expérience originale avec de nouveaux éléments scénaristiques et des améliorations graphiques. Le mode multijoueur en ligne permettra de former des équipes pour relever les challenges que le jeu nous réservera, comme les missions Ennemi du monde. En solo, vous pourrez même recruter les avatars d'autres joueurs, ajoutant une dimension sociale unique à votre aventure.Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition s'annonce comme une expérience RPG incontournable sur Switch, avec ses dizaines d'heures d'exploration, de combats incroyables et de quêtes tout aussi passionnantes. Fans de la première heure ou nouveaux venus sur la franchise, préparez-vous à un voyage tout simplement inoubliable sur Mira.En plus des images que nous vous avons proposées ci-dessus pour illustrer cette actualité, découvrez un aperçu de cette aventure épique dans la bande-annonce officielle :Alors ? Prêt à explorer les mystères de Mira ? Partagez votre joie en commentaire ci-dessous, ou comme des centaines de fans de Nintendo, sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse