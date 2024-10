[Rumeur] Macronix, partenaire de Nintendo, laisse entrevoir une “nouvelle plateforme” pour 2025

Qu'on aime ça, quand approche une nouvelle génération de console, de scruter les moindres indices des partenaires technologiques de Nintendo pour tenter d’anticiper les prochaines consoles.Et après l'immense déception — mais en même temps et ce n'est pas contradictoire un immense bonheur avec l'annonce de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition , c'est Macronix, fabricant taïwanais qui fournit les puces mémoire des cartouches de la Nintendo Switch, qui relance les spéculations avec une information intrigante : une “nouvelle plateforme” pourrait arriver dans les prochains... trimestres.Ce nouvel indice a rapidement fait le tour du Net, et nos cerveaux survitaminés ont tôt fait d'associer cette information à la future console de salon de Nintendo, qu'on appellera sobrement la Switch 2 Lors de la publication de son rapport financier pour le troisième trimestre 2024, Macronix a souligné une baisse des ventes de puces ROM, expliquant que leurs clients “anticipent l'arrivée d'une nouvelle plateforme”. Sans mentionner Nintendo ni la Switch par leur nom, cette déclaration a tout de même attiré l’attention des joueurs. Une diapositive de présentation Powerpoint, indique Gameranx qui rapporte la communication, montrait même une mise à jour indiquant que “les clients supposent qu'une nouvelle plateforme sera lancée dans les prochains trimestres”, ajoutant ainsi du poids aux rumeurs déjà bien établies d’un lancement en 2025.Pour Macronix, le client dont il est question ici est Nintendo. Ce type de communication est donc destiné aux investisseurs de Macronix, non aux fans de Nintendo, et vise à les rassurer sur un regain d’activité potentiel grâce à un éventuel lancement de console de la part de leur partenaires. En d’autres termes, les ventes de puces mémoire pourraient reprendre de plus belle avec cette fameuse “nouvelle plateforme” en préparation, sans toutefois la nommer d'aucune façon. D'où le classement de cette actualité en rumeur.On peut encore se poser de nombreuses questions : Nintendo fera-t-il une annonce officielle avant la fin de l’année ou lors de leur prochaine réunion financière en novembre ? Ou faudra-t-il attendre le tout début de 2025 pour une présentation officielle ? La sortie de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, marque-t-elle la fin de tout espoir de voir la nouvelle génération de console sortir en mars 2025 ?Pour l'instant, aucune information n'a été donnée par Nintendo, mais on voit bien que l’industrie et les partenaires de production de Nintendo se préparent déjà à tourner la page de la Switch actuelle. Depuis l'apparition de mockups de la console en septembre dernier, on soupçonne des chaînes de production de tourner à plein régime en vue d'alimenter le marché, le jour où Nintendo se décidera à nous en dire plus.Les intentions de Nintendo ne sont en tout cas pas claires : Big N compte-t-il surprendre ses fans avec une annonce inattendue — on n'y croit pas trop, ou choisiront-ils de faire monter la pression au fil des mois. En attendant, on se plait à savourer ces rumeurs ! Si le mystère demeure, Macronix a clairement ajouté une pièce au puzzle Switch 2.Source : Resetera via gameranx.com