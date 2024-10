Du gameplay pour Tales of Graces Remastered

Tales of Graces f Remastered – Gameplay Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

« Dans Tales of Graces f Remastered, les joueurs suivront les aventures d'Asbel et de ses amis alors qu'ils se lancent dans une aventure grandeur nature remplie de personnages inoubliables, de révélations choquantes et de compagnons uniques réunis par des promesses faites à travers le temps. Le jeu se déroule dans le monde d'Ephinea, une planète à la verdure abondante. Le monde est gouverné par trois grandes nations, chacune possédant le pouvoir d'Eleth.Tales of Graces f Remastered est une version remastérisée de Tales of Graces f sortie en 2010, avec des améliorations et des ajouts en termes de qualité de vie, du contenu téléchargeable de la version originale et de nouvelles scènes localisées qui seront disponibles en anglais pour la toute première fois. »

C’est par le biais de sa chaine YouTube officielle que Bandai Namco a partagé une bande-annonce de gameplay de Tales of Graces f Remastered , remake de l’épisode paru en 2010 sur Wii et PS3, qui paraitra le 17 janvier prochain sur Switch. Laquelle bande-annonce lève le voile sur les nouvelles fonctionnalités de cette version remaster : icônes de destination, rencontre à bascule ON/OFF, combats pouvant être recommencés instantanément, des sous-titres pour les dialogues post-combat, ... Le système de combat sera également modernisé pour plus d’ergonomie. Une remise au goût du jour donc pour rendre l’expérience de jeu plus agréable. Plus de 80 DLC de l’épisode originale seront aussi de la partie.Ci-dessous la description du jeu fournie par Namco Bandai :Deux éditions du jeu seront disponibles le 17 janvier prochain :- Une édition Standard ($39.99 / £34.99 / €39.99), comprenant le jeu + des bonus de précommande : « Super kit d'assistance pour l'aventure » à débloquer en avance, qui comprend du gel de pomme (x10), du gel de raisin (x10), une bouteille de vie (x10) et une bouteille de panacée (x10).- Une édition deluxe (59,99 $ / 49,99 £ / 59,99 €), comprenant le jeu + un "Pack de musique de fond de bataille, un livre d'art numérique et bande-son, un "Set de super herbes de soutien à la croissance + le même bonus de précommande que la version standard.Pour rappel, Tales of Graces ne sera pas le premier jeu Tales of à paraître sur Switch. Il fera suite notamment au remaster du mythique Tales of Symphonia sorti début 2023. Lequel avait reçu un accueil plutôt mitigé. La faute à un remaster un peu fainéant en termes de refonte graphique mais aussi de problèmes techniques (taux de rafraîchissement, temps de chargement …).Qu’en pensez-vous ? Allez vous l’acheter le 17 janvier prochain ?Source : Nintendo Everything