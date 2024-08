Bilan du Nintendo Direct: Partner Showcase du 27 août 2024

Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase - 27/08/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tetris Forever

Star Overdrive

Goat Simulator 3

Bob L'éponge : Patrick l'Étoile de Mer - Le Jeu

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Capcom Fighting Collection 2

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

DRAGON QUEST III HD-2D Remake

Castlevania: Dominus Collection

Sid Meier’s Civilization VII

Tales of Graces f Remastered

MySims : Collection cosy

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Five Nights at Freddy’s: Security Breach: Ruins

Rune Factory: Guardians of Azuma

Yakuza Kiwami

La série classique de jeux de stratégie fait son retour pour permettre une nouvelle fois aux joueurs et joueuses de bâtir des merveilles architecturales et d'étendre leur territoire à travers le monde. Dans cet opus, la reine japonaise Himiko du IIIe siècle fera partie de l'histoire que vous écrirez. Vos monuments résisteront-ils à l'épreuve du temps, ou vont-ils tomber à l'état de ruines poussiéreuses ? Cela ne dépendra que de vous.

Incarnez Asbel Lhant et aventurez-vous une nouvelle fois sur la planète Ephinea dans une quête pour empêcher la guerre d'éclater entre trois royaumes qui se disputent le contrôle. Originellement sorti sur Wii, ce RPG classique fait son retour avec des graphismes améliorés et une fonction de sauvegarde automatique qui saura ravir les fans de la série comme les néophytes.

Dans cette expérience Rune Factory réimaginée, vous faites appel aux puissances de la nature pour restaurer la terre et les divinités de la région orientale d'Azuma. Utilisez les pouvoirs de la danse tellurique pour affronter des entités corrompues, reconstruire des villages pour encourager les habitants à s'y réinstaller, et pour retrouver les classiques de la série Rune Factory tels que les romances et l'agriculture dans cette toute nouvelle aventure.

Entrez dans un musée virtuel dédié à Tetris à l'occasion du 40e anniversaire de cette légende du jeu vidéo. Tetris Forever réunit des classiques issus de toute l'histoire de la série, dont la version originale de Tetris sortie sur Famicom en 1988, Tetris 2 + Bombliss, ou encore Tetris Battle Gaiden pour ne citer que quelques exemples. Mais ce n'est pas tout, une toute nouvelle expérience Tetris nommée Tetris Time Warp, est aussi au rendez-vous pour vous faire naviguer parmi différents gameplays issus de la série. La collection inclut également de nouveaux documentaires vidéo, des artefacts numériques ainsi qu'une frise chronologie interactive. Tetris Forever fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

La légendaire série de RPG fait son retour avec des versions remastérisées de Suikoden I et Suikoden II. Rencontrez et recrutez jusqu'à 108 alliés, développez votre base, étendez votre sphère d'influence et unissez vos forces à celles de vos alliés pour défendre la justice. Employez des mécaniques de combat au tour par tour intuitives et tirez parti de nouvelles fonctionnalités d'assistance dans cette collection, telles que des batailles automatisées et jouables à un seul bouton ou bien encore des combats accélérés

Préparez-vous à terrasser toutes sortes de monstres, à arpenter des couloirs obscurs ainsi qu'à affronter un mal séculaire dans ces aventures classiques. Affrontez une nouvelle fois Dracula et ses terrifiants sbires dans Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin, Castlevania: Order of Ecclesia, ainsi que dans la version d'origine ou celle revisitée du jeu d'arcade par lequel tout a débuté : Haunted Castle.

Deux jeux MySims populaires font leur retour réunis dans cette nouvelle collection. Rencontrez d'adorables personnages, découvrez des aventures créatives et personnalisez votre ville dans MySims et MySims Kingdom. Ces deux jeux marient simulation de vie cosy et éléments narratifs captivants. MySims : Collection cosy fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch le 19 novembre.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 est la suite « sur écran plat » du précédent opus VR de la série de survie à suspense, Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2 vous met dans la peau d'une nouvelle recrue de Fazbear qui devra mettre à l'épreuve ses capacités de gestion et d'auto-préservation. Avec une série captivante de mini-jeux, des graphismes accrocheurs et des jumpscares classiques, que ferez-vous lors de votre première nuit de travail ?

Five Nights at Freddy’s: Security Breach: Ruins est un DLC narratif gratuit pour Five Nights at Freddy’s: Security Breach, vous incarnez la grande faz-fan Cassie qui doit arpenter les profondeurs d'un Pizzaplex délabré pour sauver son meilleur ami Gregory. Arriveront-ils à s'échapper des ruines ensemble ?

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st de Nihon Falcon

Star Wars: Hunters de Zynga (saison 3 disponible le 26 septembre 2024)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy de GSC Game World sortira en novembre 2024

Worms Armageddon: Anniversary Edition de Team17 sera dispo le 26 septembre 2024

Disney Dreamlight Valley : nouvel événement en jeu le 4 septembre 2024

Disney Epic Mickey: Rebrushed sortira le 24 septembre 2024

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game sortira durant l'hiver 2024

Just Dance 2025 aurait pu être classé dans les suites attendues mais il est mentionné en express dans le ND pour une sortie calée le 15 octobre 2024.

Funko Fusion sortira cet hiver.

EA Sports FC25 sortira le 27 septembre 2024

Lego Horizon Adventures sortira cet hiver également

Le replay du Nintendo Direct: Partner Showcase du 27 août 2024 est disponible sur YouTube :Voici la liste des jeux présentés durant cette nouvelle émission de 21 minutes environ, dans l'ordre chronologique d'apparition dans la vidéo :Parmi tous ces titres, certains nous auront évidemment plus marqué que d'autres. Ainsi, nous sommes surpris de la sortie de Civilization VII sur la console de Nintendo : dans notre test de Civilization VI , on s'était à l'époque ébahi de la prouesse technique des développeurs, mais on se demande près de 5 ans après si cette fois le fossé entre les consoles courantes et la Switch ne sera pas trop dur à franchir. Réponse le 11 février 2025, date de sortie du jeu, mais on a quand même toute confiance envers les équipes de 2K Games pour nous proposer un jeu de qualité !Voici quelques précisions concernant Civilization VII :Juste après cette séquence, Nintendo nous a permis de découvrir les premières images de Tales of Graces f Remastered. Sorti initialement sur Wii, nul doute que plus d'un joueur aura envie de découvrir le titre sur Nintendo Switch : un peu de patience toutefois puisque la date de sortie du jeu est calée au 17 janvier 2025, une bien belle occasion de célébrer les 30 ans de la série.Voici ce qu'il faut savoir sur ce jeu :A la fin du Nintendo Direct, une séquence à été consacrée à Rune Factory: Guardians of Azuma. Il s'agit d'une réinvention de Rune Factory, avec des pouvoirs magiques pour faire pousser ses récoltes plus vite, un parasol sacré pour faire tomber la pluie. Bref, vous voyez le genre. Le jeu sortira au printemps 2025 sur Switch.Les joueurs sont friands de dates anniversaires. Et dans les mois à venir, nous allons célébrer les 40 ans d'un jeu de réflexion qui a changé le monde : Tetris ! Pour l'occasion, une compilation originale nous sera proposée sur Switch avec un musée virtuel dédié au jeu inventé par Alexei Pajitnov.Cet hiver, Nintendo ajoutera la version NES de Tetris au service Nintendo Switch Online, et un événement consacré à Tetris sera organisé dans Tetris 99.Star Overdrive est un jeu au gameplay intéressant qui sortira en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch en 2025 : le but du jeu consiste à accompagner notre héros équipé de son hoverboard, une planche magnétique qui lui permet de se déplacer dans des mondes hostiles, découvrant des vertiges aliens et surtout de sacrées bestioles qu'il va devoir éliminer en développant ses compétences.On a plutôt été charmé par la fluidité des déplacements du personnage, mais on se demande aussi comment ce mélange entre course d'hoverboard, RPG et action va donner lieu à une expérience mémorable. Réponse l'année prochaine, d'abord sur Switch donc.Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est un JRPG assez classique dans lequel vous incarnerez la jeune Yumia. Elle doit faire face à son passé et pour ce faire, comptera sur votre aide : améliorez vos capacités, triomphez de vos ennemis et explorez un vaste monde ouvert dans ce JRPG à paraitre début 2025.Dans la série des suites inattendues auxquelles on s'attendait, voici Fitness Boxing 3 qui nous proposera un mode "Quick workout" pour nous proposer de débuter un entrainement rapide sans attendre. Un mode Boxe assise sera proposé à découvrir avec de nouveaux coaches et surtout 30 nouvelles musiques pour vous entrainer en rythme. Le jeu sortira le 5 décembre 2024 : si on vous le glisse sous le sapin, entendez le message qui vous sera fait par vos proches !Et si vous ne l'attendiez pas, le voici tout de même : Capcom Fighting Collection 2 est annoncé sur Switch et nous proposera de retrouver 8 jeux de combat Capcom dans une nouvelle compilation comprenant notamment Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Power Stone, Power Stone 2 et Plasma Sword: Nightmare of Bilstein. Le jeu sortira en 2025. Et si jamais vous êtes vraiment insatiables de jeux de combat, alors sachez que Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics sortira le 12 septembre prochain, avec une version physique à suivre le 22 novembre.Konami surfe lui aussi sur la vague des remasters avec un duo pack comprenant les deux premiers jeux Suikoden : Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune et Dunan Unification Wars sortira sur Switch le 6 mars 2025. C'est tard, certes, mais on se demande s'il y aura encore un Nintendo Direct: Partner Showcase pour la Switch après celui d'aujourd'hui.Et maintenant que Konami a trouvé le filon, il l'exploite à fond : une compilation de 3 jeux Castlevania parus sur Nintendo DS est disponible sur Switch dès aujourd'hui. Il s'agit de Castlevania: Dominus Collection :Square Enix n'est pas en reste lui non plus avec la sortie de DRAGON QUEST III HD-2D Remake. Le jeu sortira le 14 novembre 2024 sur Nintendo Switch.On ne pouvait pas ne pas mentionner ici Electronic Arts qui revient avec un portage de MySims sur Nintendo Switch ! La rumeur était donc vraie ! Ces deux aventures seront proposées dans un duo-pack exclusif à la console de Nintendo, MySims Cosy Bundle :On ne sait pas trop quelle énergie on doit consacrer à quelques titres mentionnés durant ce Nintendo Direct: Partner Showcase ! Il en est ainsi de Goat Simulator 3, qui est disponible sur Switch depuis ce jour en version numérique, et sera dispo en novembre 2024 en version physique. Le jeu est toujours aussi déjanté, avec un style de jeu bac-à-sable dans lequel vous atteignez vos objectifs pour disposer de plus en plus d'éléments de personnalisation de votre biquette. Un mode deux joueurs est disponible. Elle n'est pas "bêle" la vie ?On ne sait pas trop non plus quoi penser de Bob L'éponge : Patrick l'Étoile de Mer - Le Jeu. Le jeu nous permettra d'incarner Patrick, l'étoile de mer, dans un jeu dont il est le héros. On est quand même assez curieux de voir le traitement qui lui sera réservé par l'équipe de Outright Games, et il ne nous faudra pas attendre bien longtemps puisque le jeu sort le 4 octobre prochain.On se garde pour la fin le petit frisson avec la séquence consacrée à Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 et à Five Nights at Freddy’s: Security Breach: Ruins. Le premier est une adaptation pour console d'un jeu VR qui sortira cet hiver, le second est un DLC du jeu éponyme lui aussi prévu cet hiver.Le dernier jeu du ND était l'annonce de la sortie du tout premier jeu de la série Yakuza sur Nintendo Switch, Yakuza Kiwami. Edité par Sega, le jeu nous proposera d'incarner un yakuza dont le destin sera lié à celui d'une jeune fille en cavale. La réalisation a l'air sérieuse, on verra ce que cela donne bientôt puisque le jeu sort le 24 octobre prochain.Dans deux séquences vidéo, voici quelques infos pêle-mêle qu'on vous a notées :