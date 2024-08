Que retenir du Indie World du 27 août 2024 ? Part 1

Balatro

Balatro a ouvert le bal avec de nouvelles collaborations : Among Us, Dave the Diver, The Witcher 3 et Vampires Survivors….pour décorer vos cartes avec ces nouveaux univers. Le jeu est un succès et cette mise à jour a le bon goût d’être gratuite et disponible immédiatement. Si vous avez le jeu, foncez ! Si vous ne l’avez pas, c’est le moment de vous y mettre !

Balatro - Mise à jour " Friends of Jimbo " disponible ! (Nintendo Switch)

Moth Kubit

On enchaine avec Moth Kubit, un RPG qui vous plonge dans le monde des insectes. Et oui, vous êtes une mite qui travaille au sein d’une méga-corporation, fraichement promu. Mais il y a un hic. Une menace pèse sur lui, un mystérieux « Processus final » qui peut changer à tout instant. L’entreprise peut se retrouver en faillite ou le monde va s’effondrer, voici quelques exemples de ce qui peut arriver. A vous de vous sauver ou de sauver l’entreprise, en effectuant diverses actions avec les autres insectes. Un monde kafkaïen qui semble directement provenir du ressenti de l’équipe de développement vis-à-vis de certaines grosses sociétés de connaissance.





Le gameplay reprend les ingrédients du RPG : vous vous promenez dans les différents décors, vous résolvez des énigmes, vous parlez à vos collègues insectes, vous examinez divers objets et vous faites avancer l’histoire. Vous croiserez donc des papillons de nuit, des coccinelles, des scarabées, des fourmis, des chenilles, des libellules, chaque espèce ayant sa personnalité et ses motivations, les différentes histoires s’entrecroisant avec cette de votre protagoniste. A vous de découvrir ce qu’ils cachent derrière leur façade, leurs rêves puis décidez de leur avenir et des choix qui s’offrent à vous.





Moth Kubit est un jeu conçu avec une haine incommensurable des bureaux étroits et de la bureaucratie. Chaque décor est le fruit de l'imagination de notre équipe, le résultat est une série d'arcs où l'ennui quotidien se transforme en expériences surréalistes.

Moth Kubit intègre un système de combat connu sous le nom de Love Sick Disorder (LSD). Il est naturel que Moth, au milieu d'interminables conversations avec ses collègues, son patron et ses clients, ait développé une langue acérée capable de le sortir de n'importe quelle situation défavorable. Moth utilise sa persuasion pour vaincre ses ennemis, car la force physique... n'est pas son meilleur attribut ! Le système de combat permettra toujours d'obtenir des résultats différents qui influenceront la progression de l'histoire. Pour plus de fun, Moth sera également confronté à une série de mini-jeux thématiques qui requièrent des réflexes rapides et directs entre les dialogues.

Moth Kubit - Official Reveal Trailer - Nintendo Switch

Gravissez les échelons d'une méga corporation d'insectes dans ce RPG surréaliste, où vous incarnerez Moth Kubit, un employé ordinaire qui vient d'obtenir une promotion. Mais soyez prudent : les mystères abondent et la menace d'un sinistre événement connu sous le nom de « Processus final » se profile à l'horizon. Au cours de votre enquête, vous rencontrerez des bestioles de tous horizons, dont certaines vous lieront d'amitié et d'autres qu'il vous faudra abattre au cours d'affrontements verbaux avec de multiples choix de dialogues. Vos choix influenceront la progression de l'histoire, alors gardez l'œil ouvert : ce monde étrange recèle de nombreux secrets à percer, et de multiples fins à expérimenter. Moth Kubit sera lancé sur Nintendo Switch au printemps 2025.

Coffee Talk Tokyo

Chorus et Toge Productions nous propose un nouvel épisode de gestion de café, le troisième ! Cette fois, direction la capitale nipponne pour nous retrouver dans un nouveau commerce à préparer diverses boissons et à écouter vos clients épancher leurs histoires. Arriverez-vous à libérer à la fois leurs papilles et leur esprit ? Ce nouveau volet débarque courant 2025 sur Nintendo Switch.

Dans Coffee Talk Tokyo, les joueurs joueront le rôle d’un barista dans un café ouvert toute la nuit dans les ruelles de Tokyo. Dans un monde où humains et créatures fantastiques se côtoient, écoutez leurs histoires d'amour, de perte, de joie et de tristesse, tout en servant de délicieuses boissons conçues non seulement pour étancher leur soif, mais aussi pour réchauffer leur cœur.

Coffee Talk Tokyo - Indie World Showcase 8.27.2024

Un DLC pour Sea of Stars

Sea of Stars a confirmé son succès critique et pour pouvoir s’immerger plus longtemps dans son univers, voici un DLC gratuit qui devrait débarquer au printemps 2025. Son nom est Throes of the Watchmaker.



Découvrez un monde d'horlogerie miniature dans ce DLC gratuit pour le RPG Sea of Stars, acclamé par la critique et récompensé à plusieurs reprises. Préparez-vous à un voyage plein de bizarreries et de merveilles, au cours duquel Valère et Zale devront respecter de nouvelles règles pour arrêter une fête foraine maudite. Zale se transformera en jongleur habile, tandis que Valère deviendra un acrobate éblouissant. En compagnie du nouveau personnage jouable Arty, ils exploreront de nouvelles zones, traverseront de nouveaux donjons et rencontreront de nouveaux ennemis, boss et énigmes dans leur quête pour sauver le monde de l'Horloge. Le DLC prendra également en charge le mode coopératif local à venir, permettant aux joueurs de faire équipe avec deux autres personnes pour une session d'aventure en groupe. Un spectacle malveillant vous attend lorsque le DLC Sea of Stars - Throes of the Watchmaker sera lancé sur Nintendo Switch au printemps 2025.

Un DLC pour Powerwash Simulator

Autre DLC annoncé pour fin 2024, vous allez pouvoir envoyer votre équipe de nettoyage dans l’univers de la Saga Shrek. On met en avant notamment le marais de l’ogre affreusement tagué mais d’autres décors sont prévus.

PowerWash Simulator Shrek Special Pack - Reveal Trailer - Nintendo Switch

Date Everything!





Date Everything apporte une nouvelle touche au genre des simulateurs de rencontres. Votre BFA en service clientèle est malheureusement réduit à néant lorsque vous perdez votre emploi au profit de l'IA. Mais... un mystérieux étranger vous envoie un cadeau - des lunettes magiques appelées « dateviators » - qui donnent vie à votre maison et vous permettent de sortir avec quelqu'un !

Chaque objet datable s'ouvrira, aura sa propre histoire et deviendra potentiellement votre amant, votre ami ou votre ennemi. Un véritable Who's Who d'acteurs vocaux vous accompagnera tout au long de votre périple !



Caractéristiques principales :



- Des jeux de mots à profusion !

Date Everything - Indie World Showcase 8.27.2024

Il y en a pour tous les goûts, le pixel art étant à l’honneur. Nous ne reviendrons pas sur Morsels et Neva, qui ont eu tous deux leur billet dédié, voici un récapitulatif de ce qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui.Date Everything est un titre très particulier : présenté comme un jeu de drague signé par Sassy Chap Games et Team17, il devrait débarquer le 24 octobre 2024 sur Nintendo Switch.- 100 personnages datables- casting vocal intégral- Des récits qui s'emboîtent- Au moins 3 fins par personnage datableEn clair, un titre très particulier puisque vous draguez les différents mobiliers de votre maison grâce à ces lunettes !