Que retenir du Indie World du 27 août 2024 ? Part 2

Peglin

Ce mix entre un rogue-like et un pachinko fait partie des bonnes annonces de ce jour, d’autant qu’il a été rendu disponible sur l’eShop juste après la diffusion du live, au tarif de 19,99 €. Un titre beaucoup plus prenant qu’il ne semble l’être au premier regard, qui n’attendait plus que de sortir sur Nintendo Switch après avoir fait ses gammes sur PC Steam et Android.

Depuis la nuit des temps, les dragons ont massacré les Peglins et volé tout leur or. Mais trop, c'est trop ! L'heure est venue de s'aventurer dans les bois, de conquérir la forteresse et de s'enfoncer dans les profondeurs du repaire des dragons pour reprendre ce qui vous appartient et donner une bonne leçon à ces maudits dragons !

Combattez des ennemis en collectant des orbes spéciaux et en frappant des clous pour infliger des dégâts. Obtenez des reliques qui changeront radicalement le gameplay et feront en sorte qu'aucune partie ne se ressemble. Les ennemis sont coriaces, et si votre vie tombe à zéro la partie est terminée. Mais vous trouverez de puissants orbes avec des effets spéciaux et d'incroyables reliques qui influencent vos ennemis où la physique que vous devrez utiliser pour les vaincre. Visez soigneusement pour survivre dans ce RPG au tour par tour unique !

• Explorez une nouvelle forêt à chaque partie, avec des orbes différents, des ennemis différents et bien d'autres surprises sur votre chemin.





Peglin est donc un choix judicieux, surtout si vous emportez régulièrement votre console en extérieur.

Peglin - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Wobbly Life

Un zeste graphique à la Human Fall Flat ! Wobbly Life est un jeu de type bac à sable physique en monde ouvert, sortant en décembre 2024. Presque tout l’univers autour de vous est interactif.

Grand-mère vous a chassé de chez elle, exigeant que vous trouviez un emploi. Choisissez parmi plus de 50 missions et tâches uniques à accomplir seul, ou facilitez votre vie simulée en faisant équipe avec un autre joueur en ligne** ou en coopération locale. Une fois que vous aurez gagné de l'argent dans le jeu, vous pourrez le dépenser dans plus de 90 véhicules et plus de 250 vêtements. Attrapez, jouez et expérimentez dans un monde rempli d'accessoires, de mini-jeux, de missions farfelues et de surprises.

Wobbly Life - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pico Park 2 est disponible dès à présent

Une petite suite pour le succès plateforme action-puzzle PICO PARK. La coopération est de retour puisqu’il faudra s’entraider pour arriver au bout de chaque niveau, le jeu vous permettant d’y jouer de deux à huit joueurs, en local ou en en ligne.







A vous de traverser plus de 60 nouveaux niveaux remplis de corniches, de falaises et d'autres obstacles. Chaque niveau peut être terminé quel que soit le nombre de joueurs à vos côtés, mais atteindre la sortie nécessitera une réflexion stratégique et des mouvements coordonnés. Les modes MONDIAL, ENDLESS et BATAILLE sont de retour et des défis encore plus grands vous attendent dans le tout nouveau mode DARK (Obscur), où vos compétences - et vos amitiés - seront mises à l'épreuve.

Le titre est une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch et est disponible dès à présent sur l’eShop au tarif réduit de 6,74 € jusqu’au 3 septembre 2024 avant de basculer à 7,49 € ensuite.



PICO PARK 2 - Launch trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Retour sur d’anciens titres déjà annoncés.

Nintendo a fait un petit rappel autour de divers jeux.





Shovel Knight: Shovel of Hope DX est toujours calé pour une sortie en 2025 sur Switch. Pour les personnes n’ayant pas suivi l’actualité du chevalier à la pelle, cette version DX est une amélioration du jeu original, doté de nouvelles fonctionnalités telles que le multijoueur en ligne, le retour en arrière, les états de sauvegarde, et bien plus encore.

Shovel Knight: Shovel of Hope DX - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Plucky Squire – Sneak Peek Trailer – Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

On Your Tail - Release Date Announcement - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Europa est un jeu paisible d'aventure, d'exploration et de méditation. Au fur et à mesure de votre voyage, vous améliorerez les capacités de votre jetpack Zephyr, ce qui vous permettra de vous propulser dans les airs jusqu'à ce que vous puissiez voler librement dans le ciel.

Europa - Release Date Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

METAL SLUG Tactics - Fall 2024 Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cuisineer – Announcement Trailer – Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le titre final !

Peppino Spaghetti, un Italien chauve et bedonnant, étrangement puissant et agile au vu de sa carrure, part en mission pour détruire la seule et unique Pizza Tower afin de sauver son restaurant de la destruction. Récolte d'ingrédients, massacre de monstres... Suivez-le dans les nombreux étages déjantés de la tour, alors qu'il annihile tout sur son passage, le tout avec un BO qui colle à l’action.

INCARNEZ Peppino Spaghetti, l'Italien d'âge mûr supersonique ! Enfin, parfois, ce sera Gustavo. EXPLOREZ jusqu'à 5 étages menant chacun à plusieurs niveaux pour découvrir tous leurs secrets ! COMBATTEZ des monstres et d'autres créatures vraiment bizarres ! DÉTRUISEZ tout sur votre passage, surtout ces fichus rats. DEVENEZ la Pizza Tower !

Pizza Tower - Maintenant disponible sur Nintendo Switch ! Retrouvez la vidéo sur YouTube





Nous poursuivons notre découverte des titres indépendants mis en avant lors de ce Indie World du 27 août 2024. Vous pouvez retrouver ici notre première partie.Fonctionnalités:• Collectez et améliorez de puissantes orbes et reliques pour vaincre les monstres et les boss en travers de votre route.• Combattez votre ennemi à l'aide d'un gameplay inspiré du Pachinko - frappez les clous pour augmenter vos dégâts. Utilisez judicieusement les clous critiques, les clous réinitialisation et les bombes à votre disposition !Le Vaillant Petit Page est lui calé pour le 17 septembre 2024, soit une date de sortie rapide.All Possible Futures et Devolver Digital ont francisé leur ancien titre The Plucky Squire. Le Vaillant Petit Page suit les aventures magiques de Laïus et de ses amis, des personnages d’un livre de contes qui découvrent qu’il existe tout un monde en trois dimensions au-delà de la couverture. Lorsque le maléfique Ragecuite découvre que c’est lui le méchant du livre, et que son destin est d’être vaincu par le camp du Bien, il flanque l’héroïque Laïus à la porte du livre. Résultat : l’histoire est changée à jamais !Frayez-vous un chemin entre des mondes 2D et 3D dans cette aventure charmante pleine d’action. Résolvez des énigmes, affrontez des blaireaux à la boxe, déplacez-vous en jetpack et bien d’autres choses encore ! De nombreux défis aussi amusants que surprenants feront de vous le héros d’un livre qui s’écrit sous vos yeux.Si vous êtes sensible aux polors, On Your Tail est calé pour le 21 novembre et une démo est disponible. On Your Tail est une simulation de vie narrative en 3D qui mélange enquêtes et relaxation, et vous invite à user de stratégie. Votre protagoniste est la curieuse Diana, qui passe des vacances dans la station balnéaire de Borgo Marina, une ville italienne. Détective privée à ses heures, Diana remarque très vite que si elle veut espérer des vacances de détente, il va falloir mettre fin aux agissements d’un voleur qui sévit dans la ville.Fouillez les rues et les boutiques du village à la recherche de pistes et recueillez des indices sur les personnages, les lieux et les événements afin de démasquer le voleur. Utilisez un mélange d'enquêtes, d'interrogatoires et de déductions pour découvrir la vérité grâce à une mécanique de jeu inspirée des jeux de cartes.Pensez tout de même à passer du bon temps ! Cuisinez de délicieux plats locaux ou apprenez à pêcher (tout en vous faisant de l'argent de poche). Allez à la plage, jouez à des jeux d'arcade ou passez une nuit à contempler les étoiles. Borgo Marina est un véritable bac à sable, et c'est à vous de décider comment vous passez votre été.Europa est un autre titre dont une démo est disponible. Le jeu sort le 11 octobre 2024. Sur la lune Europa, un paradis luxuriant terraformé dans l'ombre de Jupiter, un androïde nommé Zee part à la recherche de réponses. Courez, glissez et volez à travers le paysage, résolvez des mystères dans les ruines d'une utopie déchue et découvrez l'histoire du dernier humain vivant.~Un monde époustouflant de lacs, de prairies et de montagnes à explorer, parsemé des vestiges d'une civilisation déchue.~Un mouvement fluide qui vous permet de planer sereinement d'un boost à l'autre, en augmentant la puissance et le mouvement au fil du temps.~Découvrez des secrets, résolvez des énigmes, et évitez les dangers cachés dans les ruines.~Une histoire profonde sur la croissance et la relation de l'humanité avec la nature.Metal Slug Tactics débarque en Automne 2024. Ce spin-off de la série Metal Slug Metal se démarque de ses aînés en proposant un gameplay tactique au tour par tour. Il est développé par Leikir Studio et publié par Dotemu et sera disponible sur Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Series S.Nous terminons ce condensé par Cuisineer, un roguelike plein d'action dans lequel les joueurs jouent le rôle d'un aventurier chevronné devenu chef cuisinier. Il sera disponible le 28 janvier 2025. Vous irez explorer des donjons pour affronter des monstres qui seront les ingrédients de vos futures préparations culinaires. Visuellement agréable, le gameplay principal consiste à gérer votre restaurant et à rembourser vos dettes. Vous devez améliorer votre restaurant et en particulier vos postes de cuisine. Il faudra surtout améliorer vos possibilités de stockage pour gérer une plus grande quantité afin de répondre aux demandes des clients et éviter trop d’allers-retours. Vos ingrédients et vos matériaux d’amélioration, vous les trouverez dans les donjons ! Si vous mourrez, vous vous réveillez dans votre restaurant mais en ayant perdu pas mal de bien en votre possession, notamment des espace de stockage !Avant de refermer le Indie World, il fallait le jeu bonus ! Et c’est Pizza Tower qui s’y colle. Imaginer la rapidité d’un Sonic avec un design de Wario Land, cela vous donnera une petite idée visuelle de ce titre. Un titre qui a connu un très gros succès sur Steam et qui méritait enfin d’arriver sur Nintendo Switch. Un titre particulièrement addictif qui nécessitera de bons réflexes. Le jeu est disponible immédiatement sur l’eShop pour 19,99 €.