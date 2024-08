La démo de Disney Epic Mickey : Rebrushed débarque sur Nintendo Switch

Alors que le jeu Disney Epic Mickey : Rebrushed a été annoncé au début de l’année 2024 , une démo vient d’atterrir sur le store Nintendo hier.Cette démo d’une petite heure de jeu commence avec une très belle cinématique de Mickey dans une fâcheuse posture. Le jeu embarque notre souris préférée dans le monde des Toons et se retrouve rapidement victime d’expériences douteuses de la part du savant fou.Nous retrouvons également Oswald le lapin chanceux tapis dans l’ombre et assistant de loin à la torture de son cousin. C’est alors qu’Oswald à la suite d’une malencontreuse manipulation dérègle la machine torturant Mickey. Armé de son fidèle pinceau, Mickey doit alors explorer le château de la belle des ténèbres et trouver la sortie. Il sera aidé de Gus le gremlin.Si les cinématiques sont magnifiques, le soufflet retombe lors des phases de jeu sur en mode non docké. Les textures et la définition demeurent imprécises à l’exception de la modélisation de Mickey. La prise en main quant à elle est rapide et accessible pour les enfants.A l’instar d’un Splatoon, vous allez vous servir d’un pinceau mais cette fois ci vous devez alternez entre peinture et diluant pour révéler les secrets cachés et interagir avec les différents objets. Le trajet sera également rythmé de cinématiques servant de tutoriels.Le gameplay autour du pinceau permet d’accéder astucieusement à des passages permettant de récupérer de nombreux objets et de recharger vos batteries de peintures et de diluants. La démo se ponctue par un passage en 2D, puis une immersion au sein d’un parc d’attractions qui fera frissonner les plus sensibles….Pour rappel, ce remake du jeu sorti sur Wii débarque sur Nintendo Switch le 24 septembre 2024. Alors direction le Nintendo eShop, le monde des Toons n’attend plus que vous !