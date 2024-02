[Nintendo Direct] Disney Epic Mickey: Rebrushed révélé sur Switch pour courant 2024

Disney Epic Mickey: Rebrushed - Announcement Trailer - Nintendo Switch 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec Disney Epic Mickey: Rebrushed, on va pouvoir plonger à nouveau dans un univers où la magie de Disney prend une toute nouvelle dimension. On retrouve le légendaire Mickey Mouse dans une aventure colorée à travers le monde de la Désolation, un royaume mystérieux inspiré des histoires classiques de Disney.Voici la bande-annonce du jeu telle que nous avons pu la voir dans le Nintendo Direct Partner Showcase d'aujourd'hui Ce jeu, un classique très apprécié sur Wii en 2010, revient sur le devant de la scène avec une version entièrement remasterisée pour offrir aux joueurs une expérience visuelle et ludique sans précédent.Disney Epic Mickey: Rebrushed n'est pas seulement un voyage dans le temps ! C'est une réinvention qui allie le charme intemporel de Mickey à des technologies modernes. Vous trouvez qu'on en fait un peu trop là ? Oui, nous aussi, mais avec ses graphismes revus et améliorés, THQ Nordic donne vie au monde de la Désolation comme jamais auparavant. On devrait être surpris par la beauté des paysages et des personnages, tous rendus avec un soin attaché aux détails.Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Disney Epic Mickey: Rebrushed introduit quelques changements, notamment de nouvelles compétences de déplacement pour Mickey, permettant une exploration plus fluide et dynamique du monde du jeu, ce qui ne sera pas de trop car le gameplay original a sans doute bien vieilli en près de 15 ans. Ces nouvelles capacités viendront enrichir le gameplay, offrant de nouvelles façons de naviguer à travers les défis que recèle le monde de la Désolation.Conçu pour captiver à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus, Disney Epic Mickey: Rebrushed entend bien nous faire vivre une aventure inoubliable. Avec cette promesse de retrouver Mickey dans un remake de l'un des jeux les plus populaires de la Wii du côté des tiers, on a hâte d'embarquer pour une aventure magique avec Mickey.Est-ce un remake que vous attendez plutôt vous aussi ? Aviez-vous eu le plaisir de le faire sur Wii, ou peut-être à l'occasion d'un de ses portages sur une génération suivante de Nintendo ?