[RECAPITULATIF] Le Nintendo Direct Partner Showcase éclaircit l'horizon de la Switch pour les prochains mois

Nintendo Direct: Partner Showcase - 21/02/2024 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On ne manquera pas de revenir en détail sur les jeux dans les heures qui viennent sur PN et de compléter cet article régulièrement par ailleurs avec notamment des visuels ou des vidéos les concernant !On commence avec le replay de ce Nintendo Direct :Voici maintenant un petit tour d'horizon de tous les jeux qui ont été proposés dans les 25 minutes de cette diffusion.Grounded a ouverte le bal des annonces. C'est un des jeux XBox Games Studios, donc bien confirmé sur Nintendo Switch. Ce titre original de Xbox Game Studios nous plonge dans une aventure microscopique où, réduits à la taille d'un insecte, nous devrons survivre dans notre propre jardin.Jouable en coopération jusqu'à quatre ou en solo, le jeu invite à percer les mystères cachés dans les herbes hautes, affrontant mille dangers. Prévu pour le 16 avril 2024, Grounded promet une expérience immersive et innovante.Faisant suite à Ender Lilies, ce jeu nous transporte à Brumeterre, un monde mystérieux peuplé d'homunculus. Incarnant Lila, les joueurs devront nouer des liens avec ces êtres artificiels pour avancer dans leur quête. Ender Magnolia sortira courant 2024 sur Switch.Arranger est un jeu de réflexion offre un défi unique où les joueurs doivent manipuler des lignes et des éléments pour progresser. Une démo gratuite est d'ailleurs proposée pour donner un avant-goût de cette aventure plutôt cérébrale.Ce RPG, fruit de la collaboration entre Atlus et Vanillaware, promet des aventures épiques. La démo, disponible dès aujourd'hui, offre un avant-goût de l'univers magique du jeu.Le remake de ce titre initialement sorti sur 3DS arrivera en HD sur Switch cet été, enrichi d'artworks exclusifs et d'un lecteur audio pour les fans. Du fan service donc, mais le plaisir de retrouver ce spin-off de la saga Monster Hunter. Et dire qu'on pensait dur comme fer ne pas retrouver Capcom dans ce Nintendo Direct, on nous aura bien fait mentir pour le coup !Cliquez ici pour en savoir plus sur Monster Hunter Stories Le grand retour de Mickey dans Disney Epic Mickey: Rebrushed a été l'un des moments phares de ce Nintendo Direct. Ce remake du célèbre jeu de la Wii promet de nous replonger dans l'univers enchanteur de Disney avec une touche moderne.Dans cette aventure, Mickey, attiré par le magicien Yen Sid dans son atelier, se retrouve pris au piège dans un monde parallèle après avoir accidentellement causé un désordre magique. Armé d'un pinceau et de solvant, les joueurs auront la tâche de peindre et de modifier le monde qui les entoure pour aider Mickey à s'échapper.Attendu pour courant 2024, ce remake est une occasion en or de redécouvrir un classique sous un nouveau jour.Atlus nous surprend avec SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance, une trame inédite qui s'ajoute à l'univers déjà riche de SHIN MEGAMI TENSEI V. Ce nouveau chapitre promet d'immerger les joueurs dans une aventure où choix moraux et stratégies de combat se mêlent dans un Tokyo post-apocalyptique peuplé de démons. Avec une sortie prévue le 21 juin 2024, les fans de la série ont de quoi marquer leurs calendriers en anticipation de cette nouvelle épopée.La nostalgie et l'action s'entremêlent dans Star Wars: Battlefront Classic Collection, qui permettra à 64 joueurs de s'affronter dans des batailles en ligne épiques. Cette collection promet de ramener des lieux emblématiques comme le palais de Jabba et d'offrir la possibilité d'incarner des personnages légendaires tels que Kit Fisto dans des modes de jeu captivants, dont Hero Assault. Avec une arrivée prévue pour le 14 mars 2024, les fans de Star Wars vont pouvoir revivre des moments mythiques de la saga dans cette collection qui s'annonce incontournable.Le 26 mars 2024 verra l'arrivée de South Park: Snow Day, une nouvelle incursion dans l'univers déjanté de South Park. Ce jeu d'action en coopération invite les joueurs à s'immerger dans une aventure enneigée pleine de défis et d'humour caractéristique de la série. Préparez-vous à affronter le froid avec vos amis dans ce titre qui promet de capturer l'essence de South Park tout en offrant une expérience ludique coopérative.Sword Art Online Fractured Daydream prolonge l'expérience de l'univers SAO dans un jeu en ligne permettant à 20 joueurs de coopérer dans des aventures originales. Ce nouveau titre promet de plonger les fans dans le monde virtuel de Sword Art Online, offrant une immersion sans précédent dans cet univers anime. Annoncé pour sortir dans l'année, ce jeu est un appel à tous les fans de la série et les amateurs de MMO à se préparer pour une nouvelle quête captivante.Le célèbre univers des mechas s'enrichit d'un nouveau chapitre avec Gundam Breaker 4. Comme on pouvait s'y attendre, on aura droit dans ce nouvel opus à des combats de robots épiques et à une personnalisation poussée qui promet de poursuivre l'héritage de la série :"Super Monkey Ball Banana Rumble" a été annoncé comme une nouvelle addition excitante à la série Super Monkey Ball, avec une sortie exclusive sur Switch le 25 juin 2024. Avec 200 nouveaux niveaux et le retour du motion control, ce jeu promet d'apporter une fraîcheur bienvenue à la franchise.Les joueurs pourront également profiter du jeu en coopération locale à 4 ou s'affronter en ligne jusqu'à 16 dans des modes variés comme la Race, la Chasse aux bananes, ou encore le Smash robot. Ce titre s'annonce comme une aventure débordante de fun et de défis pour tous les fans de la série.Annoncé pour le 24 mai 2024, World of Goo 2 promet d'apporter encore plus de défis basés sur la physique dans ce jeu de puzzle-réflexion tant apprécié. Avec un mode 4 joueurs exclusif à la Switch, les joueurs pourront utiliser leur créativité pour manipuler les nouvelles boules de goo aux propriétés uniques.Explosives, expansives ou contractiles, ces créatures visqueuses vivantes seront au cœur de constructions audacieuses pour franchir plus de 64 niveaux dans un monde périlleux. Préparez-vous à un retour en force de la goo dans cette suite très attendue.Fantasy Life i : La voleuse de temps, prévu pour le 10 octobre 2024, est le dernier opus de la série Fantasy Life de Level 5. Ce jeu de rôle et d'aventure emmène les joueurs sur l'île des mers de Rêvéria, où ils auront pour mission de restaurer son éclat d'antan.Avec 14 carrières différentes à expérimenter et la possibilité de construire votre propre village, les joueurs alterneront entre exploration dans le présent et aventures dans le passé. Ce titre promet une expérience riche en découvertes et en rencontres, le tout dans un univers plein de mystères à dévoiler.Prévu pour le 25 avril 2024, Another Crab’s Treasure offre une perspective originale sur les aventures sous-marines. Incarnez un crabe déterminé à récupérer sa coquille perdue dans un océan pollué. Armé de boîtes de conserve, de cartons, et d'un arsenal de détritus transformés en protections, vous affronterez des ennemis et des menaces aquatiques.Avec plus de 60 protections aux capacités uniques et des compétences de combat à améliorer, cette quête promet d'être aussi épique qu'innovante. Préparez-vous à plonger dans une aventure où courage et créativité seront vos meilleurs alliés.Suika Game élargit son horizon avec l'introduction d'un DLC payant qui inaugure un mode multijoueur local compétitif, enrichissant encore plus l'expérience de jeu. Ce pass d'extension, disponible dès aujourd'hui, ajoute les modes Original, Time Limit et Attack, promettant des duels frénétiques autour de l'association de fruits.Un mode multijoueur en ligne sera également ajouté au DLC, offrant une nouvelle façon de défier amis et joueurs du monde entier. Ce pack, incluant le jeu et le DLC, est désormais accessible sur le Nintendo eShop, promettant des heures de divertissement en perspective.Pepper Grinder se présente comme une aventure de plateforme 2D captivante qui suit les péripéties de Pepper, une pirate à la recherche de sa fortune perdue. Armée de Grinder, son outil de forage, elle se fraye un chemin à travers la terre et l'eau, découvrant des trésors, combattant des ennemis et résolvant des énigmes.Avec une sortie prévue le 28 mars 2024, ce jeu promet des combats de boss, des améliorations et des niveaux secrets. Une démo est disponible dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop pour donner un avant-goût de cette quête trépidante.Pocket Card Jockey: Ride On! réinvente le jeu original en mêlant habilement solitaire et courses de chevaux dans une version remastérisée pour la Nintendo Switch. Cette sortie, effective dès aujourd'hui, offre aux joueurs une expérience unique où la stratégie et la chance se rencontrent sur la piste de course.Avec de nouvelles règles et des courses en 3D, les joueurs peuvent désormais participer à des compétitions en ligne ou se contenter de collectionner des chevaux dans leur écurie. Une démo est également disponible pour ceux souhaitant tester leur aptitude à mener leurs montures vers la victoire.Dans Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins, prévu pour le 7 mars, les joueurs sont invités à restaurer l'harmonie dans la Vallée des Moomins, perturbée par l'apparition de parcs affreux. À travers une aventure qui fera la part belle à la musique du groupe Sigur Rós, les joueurs devront utiliser leur ingéniosité pour rendre à la nature ses droits. Ce titre enchanteur est une célébration de l'environnement et de la musique, disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.Tales of Kenzera: ZAU, attendu pour le 23 avril, plonge les joueurs dans un jeu d'action-aventure inspiré des cultures et mythes bantous. Incarnez Zau, en quête de devenir Nganga, et explorez le monde de Kenzera accompagné du Dieu de la mort. Ce voyage émouvant promet des combats rythmés et une histoire riche, déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.Kingdom Come Deliverance - Royal Edition offre une expérience immersive dans un monde médiéval ouvert le 15 mars. Ce jeu d'action-RPG lauréat invite les joueurs à suivre l'histoire d'Henry dans une quête épique mêlant combats, stratégie et décisions morales. Incluant tous les DLC, cette édition promet une aventure historique riche et complexe, disponible en précommande sur le Nintendo eShop.Le 12 mars marque le retour de Contra: Operation Galuga, une refonte du classique jeu d'action des années 80. Avec de nouveaux graphismes et fonctionnalités, cette version promet de l'action explosive en coop. Une démo est disponible dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop, où le jeu peut également être précommandé.Le 26 avril, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! invite les joueurs à explorer l'univers de Demon Slayer à travers un jeu de plateau captivant. Avec des phases diurnes et nocturnes, des mini-jeux et des événements variés, ce titre promet des heures de divertissement pour les fans de l'anime.Pentiment, disponible le 22 février, transporte les joueurs dans les Alpes bavaroises du XVIe siècle, où chaque décision peut influencer le futur d'une communauté. Inspiré des manuscrits enluminés, ce jeu offre une expérience narrative profonde et visuellement unique.Les fans de jeux classiques seront ravis d'apprendre que cinq jeux emblématiques de Rare sont désormais disponibles sur Nintendo Switch Online. Avec Killer Instinct et Battletoads in Battlemaniacs ajoutés au catalogue Super NES – Nintendo Switch Online, et Snake Rattle n Roll ainsi que R.C. Pro-AM enrichissant le catalogue NES – Nintendo Switch Online, les abonnés auront accès à une belle palette de titres rétro.En outre, ceux qui ont souscrit au Pack additionnel peuvent également profiter de Blast Corps dans le catalogue Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. Ces ajouts marquent une belle occasion de redécouvrir des classiques qui ont marqué des générations de joueurs.Endless Ocean Luminous invite à une exploration sous-marine sans précédent dans la mystérieuse mer Voilée. Avec la possibilité de plonger seul ou à 30 joueurs en ligne, ce titre promet une aventure collective enrichissante où chaque plongée révèle un paysage marin changeant, abritant plus de 500 formes de vie, des espèces éteintes aux créatures mythiques.La bande-son relaxante accompagne les joueurs dans leurs découvertes et partages avec d'autres plongeurs, promettant une expérience à la fois paisible et captivante. Prévu pour le 2 mai sur Nintendo Switch, "Endless Ocean Luminous" est une invitation à l'émerveillement et à l'exploration des profondeurs marines.Pour en savoir plus sur Endless Ocean Luminous, cliquez ici