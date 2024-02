[Nintendo Direct] Monster Hunter Stories revient sur Nintendo Switch !

Galerie images 21/02/2024









Monster Hunter Stories - Announcement Trailer | Nintendo Switch, PC, PS4 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En plus de préparer un nouveau jeu pour la licence Monster Hunter avec Monster Hunter Wild en 2025 (qui ne sortira malheureusement pas sur Switch), l’éditeur japonais ne délaisse pas pour autant la plateforme !Après le succès de Monster Hunter Stories 2 et de son DLC : Wings of Ruins, la série des MH Stories revient sur Switch avec un portage HD et doublé du premier titre, sorti à l’origine sur 3DS Si vous êtes adepte des RPG ou que vous cherchez une expérience qui tranche des opus classiques de la licence, on vous invite à regarder le trailer ci-dessous pour vous faire un premier avis sur le titre.