[Nintendo Direct] Endless Océan est de retour avec Endless Ocean Luminous

Préparez les masques et les tubas, après deux opus qui auront marqué les chanceux qui auront eu la chance de s’y adonner à l’époque sur Wii. La série Endless Océan, qui proposait un jeu d’exploration sous marine extrêmement dépaysant vient enfin re-larguer les amarres pour un tout nouvel épisode à venir le 3 mai prochain sur Nintendo Switch.Répondant au doux nom de Endless Ocean Luminous, le jeu va nous proposer d’explorer la mer Voilée, une région inconnue et mystérieuse vous promettant de nouvelles découverte à chaque plongée. Grande nouveauté de cet opus Switch, jusqu’à 30 joueurs en ligne pourront arpenter les fonds marins simultanément. Si cela va enlever le côté solitaire de l’aventure, il permettra de pouvoir échanger sur les découvertes faites par les uns et les autres grâce à un système de Tag et d’échange de salutation.Voilà de quoi donner un semblant de vie à cette univers qui va avoir besoin de contenu pour exploiter proprement cette feature. Pour cela, on pourra compter sur plus de 500 formes de vies présentes dans le bestiaire du jeu dont certaines qui seraient considérées comme éteintes (comme le Mozasaures vu dans la vidéo) ou carrément légendaire.En tout cas, le jeu proposera sûrement des biotopes plus profonds et plus ouverts que les couloirs de ses grands frères sur Wii. Il nous tarde d’être au 3 mai prochain pour pouvoir remettre nos combinaisons et nos bouteilles d’oxygène en service. D’ici là, on va manger des chips, t’entends ! Des chips !