Endless Ocean Luminous : Abysses, Calme et Volupté…

Endless Ocean Luminous - Sortie le 2 mai ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un océan de détente s’offre à vous.

Quelques petits détails agaçants dans un monde si fluide…

Un mode multijoueur à 30… Pour ceux qui le souhaitent.

Jeune recrue d’une équipe de plongée opérant dans la mer Voilée, vous êtes accompagné d’une assistante virtuelle nommée OcéanIA dans vos pérégrinations. Celle-ci est chargée de faire le lien entre le Quartier Général et vous-même. Mais rapidement, l’enchantement laisse place à l’inquiétude : une sorte de nécrose semble affecter le magnifique arbre des mers, un récif coralien garant de l’équilibre de l’écosystème local. C’est donc sans hésitation que vous décidez de rejoindre le projet Egide, une initiative chargée d’identifier les causes de ce mal et, surtout, d’y remédier. Après quelques recherches et observations, vous découvrez que cette fameuse mer Voilée semble regorger de secrets : d’abord vient la découverte d’une intrigante tablette, la « table des mystères » : relique du peuple des Oannès disparu il y a plusieurs milliers d’années et qu’on surnommait « les gardiens de la mer », elle comporte 99 cases qui se révèleront à chaque mystère que vous saurez élucider.Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises : accompagné de Daniel, un collègue plus expérimenté que vous (mais pas forcément plus doué…), vous allez découvrir que les espèces marines que vous croisez sont chargées de lumière. Lorsque vous les scannez, cette lumière est libérée et revient à sa source : l’arbre des mers. Et l’effet semble être bénéfique : plus l’arbre des mers reçoit de lumière, plus sa maladie perd du terrain et le voilà qui reprend du poil de la bête ! Dès lors, votre mission semble claire : il va vous falloir scanner le plus d’espèces marines possibles pour tenter de guérir définitivement ce récif coralien et sécuriser l’avenir de la mer Voilée et de tous ses habitants.Voilà pour le pitch de ce Endless Ocean Luminous, qui pourra sembler convenu voire improbable mais qui a le mérite de justifier le gameplay à venir, à savoir découvrir un maximum de créatures et en scanner des quantités astronomiques à des fins écologiques.Si on souhaite être un peu plus terre à terre, Endless Ocean Luminous est donc un jeu d’exploration et de complétion. L’idée est avant tout de vous détendre en explorant à votre rythme ces abysses envoutantes, et de compléter votre registre d’espèces marines qui comporte quand même près de 600 créatures au total, des plus banales aux plus exotiques, voire même certains animaux qu’on estime disparus ou… légendaires ! Et comme la plongée, c’est aussi la recherche de trésors enfouis, sachez que vous allez également pouvoir mettre la main sur des butins parfois très précieux, et souvent… improbables.En termes de gameplay, c’est d’une simplicité enfantine : vous vous déplacez très librement dans un univers aquatique en 3D semi ouvert : les cartes sont vastes et les explorer correctement demande une belle minutie. Vous pouvez revenir sur le même site de plongée autant de fois que vous le souhaitez, mais également lancer une nouvelle carte à volonté. La mer Voilée se renouvelle à chaque nouveau site de plongée ouvert et prend également en compte un cycle jour/nuit pour faire varier vos expériences. Ici, pas de contraintes d’oxygène, de paliers de décompression et autres complications. Vous pouvez profiter à volonté sans arrière-pensée ! Ainsi, lorsque vous voyez un poisson, il vous suffit d’appuyer sur L pour le scanner. Vous en croisez plusieurs d’un coup ? C’est encore plus simple, restez appuyé sur L et scannez ainsi toutes les créatures présentes dans votre viseur à la fois ! Outre la récupération de la lumière (ce qui rend également les poissons plus agréables à observer car ils ne sont plus scintillants), OceanIA va également pouvoir vous donner un tas d’explications sur l’individu découvert sur simple pression d’un bouton. Une bonne façon d’apprendre des choses sans nécessairement avoir à se perdre dans des menus complexes. Une carte très lisible se dévoile au fur et à mesure de votre exploration ce qui vous permet de ne jamais vous perdre. Enfin, un radar de proximité vous aide à débusquer les trésors enfouis : à vous la richesse !Pour résumer, vos plongées vous permettent donc de récupérer de la lumière sur les créatures scannées, mais également de l’argent via les trésors découverts et pour finir, d’en apprendre plus sur les secrets de la mer Voilée. La lumière accumulée est comparable à de l’EXP puisqu’elle vous fait passer des niveaux. L’argent vous permet de débloquer des éléments de personnalisation (cosmétiques et gestuelles). Enfin, certaines découvertes vous permettent donc de débloquer des cases de votre table des mystères… On l’a dit, elle comporte 99 cases et il s’agit peut-être là du plus grand défi du jeu. La compléter va vite devenir votre principal objectif… Mais nous vous laissons découvrir cela par vous-même.Un élément à mentionner toutefois : la rareté des poissons. Cela paraît logique, mais certaines espèces sont beaucoup plus fréquentes dans la mer Voilée que d’autres. Elles vous apporteront donc sensiblement plus de lumière. Et certaines sont même d’une rareté extrême et difficiles à débusquer. On les appelle des CMI, pour Créatures Marines Inconnues. Afin de les pister, le QG va vous demander d’aller scanner des poissons bien spécifiques dans des zones repérées en orange sur votre carte. Un pointeur orange sur votre viseur ainsi que des vibrations vous indiquent que vous approchez de l’individu convoité. Et une fois toutes les informations envoyées au QG, vous allez recevoir l’emplacement probable de cette CMI exceptionnelle à découvrir. C’est une mécanique de jeu très réussie et qui pousse à prolonger sa séance de plongée sur de grandes durées ! Nous n’en dévoilerons pas plus ici, mais sachez que le jeu vous réserve de belles surprises et que certaines CMI sont vraiment impressionnantes. De quoi récompenser vos efforts !Lorsqu’une découverte vous fait vraiment de l’effet, il ne vous reste plus qu’à mettre une balise pour la retrouver facilement, voire même à immortaliser l’instant grâce au mode photo intégré et plutôt réussi ! A savoir également, lorsque vous tombez sous le charme d’une créature, vous pouvez lui demander de venir nager à vos côtés. Mais attention : c’est votre niveau de plongeur acquis qui déterminera avec quels poissons (leur nombre, et surtout leur taille) vous pouvez déambuler dans les fonds marins.En parlant de poissons, revenons sur la qualité du bestiaire, simplement exceptionnelle. On l’a dit plus haut, c’est en tout près de 600 espèces différentes qui attendent d’être découvertes dans les profondeurs de la mer Voilée. C’est simplement gargantuesque et la variété est telle que chaque plongée vous réserve de purs moments d’émerveillement. De la plus petite créature au monstre marin défiant toute notion de grandeur, Endless Ocean Luminous met le paquet sur la diversité des espèces rencontrées mais également sur la multitude d’environnements à explorer. On aurait pu craindre que tout se ressemble dans les abysses et devienne vite lassant. C’est tout l’inverse, avec des fonds vastes, des récifs coraliens, des grottes, des fosses et des épaves à explorer, voire même des monuments engloutis. Et chaque nouveau site de plongée ouvert apporte son lot de surprises. Un grand bravo aux équipes d’Arika qui ont réussi à rendre ce monde mystérieux vivant et jamais ennuyeux à parcourir !Vous détenez maintenant les principales clés pour comprendre la philosophie de Endless Ocean Luminous. Ici, pas de violence, de sang ou de challenge compliqué : place à une expérience zen, relaxante au possible et chargée d’énergie positive. Un vrai moment hors du temps si vous prenez le temps de jouer dans des conditions adéquates (dans le métro ou au milieu d’enfants en bas âge, le résultat n’est pas garanti). D’ailleurs, cet opus s’est carrément débarrassé de tout le superflu pour se concentrer sur l’essentiel : il est impossible de remonter à la surface physiquement, le jeu vous envoie directement sous l’eau et évacue toute notion de vie à l’air libre (contrairement au premier jeu par exemple qui nous montrait notre bateau). Ce n’est pas nécessairement un défaut puisque cela évite de passer trop de temps dans les menus et autres hub pour se focaliser le plus directement possible sur le gameplay.Evidemment, la perfection n’est pas de ce monde et Endless Ocean Luminous n’échappe pas à la règle. Premier écueil, le jeu propose un mode Histoire qu’on a plutôt envie de renommer Tutoriel. Les phases de jeu sont trop courtes et offrent un déroulement assez saccadé. Elles sont même parfois carrément expédiées et ne sont pas toujours passionnantes. Pire, chaque chapitre ne se déverrouille qu’une fois une certaine quantité de créatures scannées. Les paliers sont assez grands ce qui vous pousse à scanner à tout va pour tenter de débloquer le prochain chapitre plus rapidement… Tout l’inverse de la philosophie du jeu qui encourage une exploration détendue à notre propre rythme. Et une fois une étape débloquée, on est simplement frustrés par le contenu proposé, qui dure parfois à peine plus de deux minutes avant de passer au chapitre suivant, à nouveau verrouillé. Ce mode Histoire constitue donc selon nous le principal raté du jeu, et l’on ne saurait trop vous conseiller de ne pas vous focaliser dessus. Jouez à votre rythme, et de temps en temps allez y jeter un œil quand plusieurs chapitres se sont ouverts naturellement. Ce sera ainsi beaucoup moins frustrant !Il faut également que nous parlions graphismes. Le jeu est visuellement très joli et les créatures sont bien modélisées. En revanche, l’ensemble manque encore d’un peu de finesse, d’un peu de finition et de qualité d’éclairages pour tutoyer le photoréalisme. Ici, nous n’y sommes pas encore : disons simplement que nous avons affaire à un (très) beau jeu vidéo. C’est probablement le maximum que la Switch puisse nous proposer aujourd’hui, et c’est déjà très bien : n’oublions pas que le rendu est déjà infiniment supérieur à ce que proposaient les opus sortis sur Wii. En outre, le jeu est fluide et les temps de chargement sont très raisonnables. Beaucoup de positif donc !Dernier élément agaçant, et pas des moindres : OceanIA possède une voix artificielle particulièrement pénible. Elle ressemble à s’y méprendre à la voix féminine de Wii Fit, qui hante toujours les cauchemars de nombreux utilisateurs de Balance Board. Dans un jeu qui met en avant la relaxation et les doux sons des profondeurs marines, cette voix fait vraiment tâche et très rapidement, vous risquez de faire comme nous : aller dans les paramètres pour lui clouer le bec ! L’occasion ici de saluer le fait que vous pouvez effectivement retirer les voix mais aussi les effets sonores, pas beaucoup plus harmonieux, dans les paramètres. Même les musiques, au demeurant agréables, deviennent assez vite redondantes et n’ont rien d’exceptionnel non plus. Dès lors, saluons le fait qu’on nous laisse le loisir de conserver seulement et uniquement les sons des abysses… ce que nous ne saurions trop vous conseiller pour maximiser la qualité de l’expérience, du moins une fois les bases du jeu acquises.Pour les plus enthousiastes, voici la recette indémodable du chef : coupure de tous les sons perturbateurs évoqués plus haut, et écoute en parallèle sur une bonne Hi-Fi de la bande originale du Grand Bleu par Eric Serra. Croyez-nous sur parole, ici l’expérience atteint des sommets. Et comme par magie, vous voilà complètement détendu au moment d’éteindre votre Switch !Nous avons jusqu’ici uniquement évoqué le jeu en solo et sa dimension ultra-relaxante. Toutefois, Endless Ocean Luminous a décidé d’innover en proposant des plongées jusqu’à 30 joueurs en simultané en ligne via le Nintendo Switch Online. Nintendo nous a d’ailleurs invités à tester ce mode, l’occasion de vous confirmer que le fonctionnement est très simple et rapide à mettre en œuvre. Via un simple code, vous pouvez rejoindre des amis pour une plongée en groupe et maximiser vos découvertes. Le tout est fluide et sympathique, d’autant plus que vous disposez de tout un arsenal de signes et autres balises pour vous permettre de communiquer avec les autres plongeurs. C’est également l’occasion de montrer les personnalisations que vous aurez au préalable apportées à votre personnage.La partie gameplay est toujours aussi simple : il vous suffit de vous approcher d’un autre plongeur pour que vous deveniez « camarades de plongée ». Evidemment, ce mode de jeu permet de partager les découvertes, et devrait donc largement faciliter votre progression dans le jeu.Malgré tout, si une plongée à deux peut avoir son charme, nous n’avons pas encore eu le loisir de tester une plongée à 30. On l’admet volontiers : on redoute un peu l’effet « plage de touristes » avec trop de monde à la ronde et un sentiment d’apaisement qui pourrait disparaître brutalement. Mais saluons l’initiative, qui reste évidemment un mode dédié. A vous de voir ce que vous venez chercher dans ce Endless Ocean Luminous !