Test de South Park : Snow Day ! Aussi fin qu'une boule de neige... mais tellement fun !

C’est fin comme du gros sel… Et c’est ça qu’on veut !

Mais ça tourne vite en rond quand même.

Première chose à savoir quand vous installez le jeu : un pack incluant les voix françaises est à récupérer sur l’eShop, ainsi qu’un DLC gratuit comportant des missions supplémentaires d’Henrietta. Si les voix anglaises sont également celles d’origine, on ne résiste pas aux voix françaises cultes qui apportent un vrai plus et font grimper le fun d’un cran supplémentaire !Vous voilà donc à South Park, qui se retrouve confronté à une vague de froid sans précédent. Toute la ville est recouverte de neige, le blizzard souffle, les victimes s’accumulent et… Cartman est aux anges ! Une seule chose l’obsède : est-ce que l’école va fermer ? C’est dans une euphorie non dissimulée qu’il découvre aux infos que l’école gardera ses portes closes en raison des conditions météo. L’occasion est trop belle d’aller rejoindre ses amis pour se lancer dans une grande aventure… et mettre à l’épreuve “le nouveau”, c’est à dire vous !Alors que notre grand sorcier Cartman met en place les règles du jeu (qui va évidemment voir s’affronter tous les enfants dans des combats sanglants et grotesques), et tandis que la ville toute entière sombre dans la psychose et se rue dans les magasins pour faire des réserves de… papier toilette, nos amis commencent à trouver que cet événement climatique inattendu est trop louche pour être honnête. Quelle force maléfique peut être à l’origine de ces évènements ? Comment faire pour que South Park sorte de cette vague de froid suspecte ? A vous de trouver les réponses à ces questions brûlantes !Mais avant tout, place au jeu : vous voilà donc dans la peau du “nouveau”, que vous allez évidemment pouvoir personnaliser de la tête aux pieds. Une fois prêt pour l’action, vous rejoignez Cartman qui va vous proposer diverses missions pour vous voir triompher en son nom. Il y a un aspect roguelite avec des chapitres dont le déroulement varie mais avec toujours un même boss de fin à défier.Le parti pris graphique est très différent des précédents jeux : nous sommes ici devant un jeu en 3D volumétrique avec des combats se déroulant dans des arènes. Certains pourront trouver cet aspect 3D moins séduisant mais l’ensemble reste qualitatif et fidèle à l’esprit originel. Vous pouvez jouer seul accompagné de trois personnages gérés par IA, mais le jeu vous incite clairement à jouer avec trois amis en online ou à héberger une partie publique pour jouer en ligne avec d’autres joueurs.Cet aspect est d’ailleurs une réussite, avec un système de matchmaking rapide et très simple. En outre, de nombreux joueurs sont en ligne ce qui vous permet de ne jamais jouer seul très longtemps, des partenaires pouvant même vous rejoindre en cours de mission.Les combats sont frénétiques et la prise en main est plutôt aisée. Une arme de poing (poignards, épée, hache…) et une arme à distance (arc, baguette de feu…) constituent vos armes principales. Un coup rapide, un coup chargé, une esquive et un coup spécial quand vous sautez : c’est facile !Ajoutons des pouvoirs spéciaux qui vous permettent des attaques plus variées, comme un lâcher de pet propulseur (!) pour fuir les ennemis tout en les écoeurant, un totem de Cheesy Poofs pour vous redonner de la vie, et autres joyeusetés qu’on vous laisse découvrir. Vous avez également accès à des cartes d’amélioration aussi drôles qu’efficaces, ainsi qu’à des “cartes à la con” qui vous promettent des bonus ultimes en combat : devenir géant pour écraser les autres, faire tomber une pluie de météorites sur les ennemis etc.Tous ces éléments rendent le jeu plus complet qu’il y paraît et permettent de varier les plaisirs en combat, puisque les compteurs sont remis à zéro avant chaque début de mission. C’est plutôt bien vu d’autant plus que vous allez pouvoir améliorer vos cartes en utilisant le… papier toilette que vous obtenez au fil de vos pérégrinations et qui fait office de monnaie officielle du jeu !Ce n’est pas tout puisque vous pouvez également amasser une mystérieuse “matière noire” et l’apporter à votre cher ami Mr Hankey pour débloquer un arbre de compétences assez basique mais bienvenu. De nouvelles armes sont également à déverrouiller, ainsi que de nouveaux pouvoirs. Il y a donc de quoi faire pour améliorer votre équipement et vos aptitudes au combat, même si on aurait souhaité un peu plus de variété sur les armes par exemple.Enfin, la personnalisation n’est pas en reste avec de multiples tenues et accessoires à débloquer, ainsi que des gestuelles pour faire le malin auprès de vos amis.Les premières heures de jeu sont donc particulièrement jouissives et les rires fusent de toute part, du moins si vous êtes amateur de l’humour très gras mais rafraîchissant de la série de Trey Parker et Matt Stone. L’histoire réserve quelques rebondissements, certaines missions varient -un peu- et on débloque au fur et à mesure des armes, des compétences etc. L’ambiance est donc à la fête !La version Switch est globalement de bonne qualité, avec des graphismes plutôt sympathiques, des musiques réussies, les voix françaises toujours aussi cultes et une fluidité acceptable dans l’ensemble.Malheureusement, le gameplay reste assez simpliste pour un jeu de ce genre. Le tout manque de profondeur au fil des heures et le sentiment de répétition se fait assez vite sentir manette en main. Heureusement, l’humour graveleux est là pour nous maintenir dans l’ambiance et prolonger l’amusement… un temps.Le jeu ne propose en effet que cinq missions principales, certes assez longues et vraiment amusantes (mention spéciale au boss final qui a fini de nous faire mourir de rire). Globalement, on peut estimer que vous terminerez l’histoire principale au bout de 6 à 7 heures. C’est peu, et pourtant déjà très répétitif en termes de gameplay. Le DLC gratuit d’Henrietta vous propose des missions bonus sous forme de vagues d’ennemis à vaincre, mais ce n’est pas extrêmement palpitant. Dès lors, même si on peut parler de rejouabilité puisque vous aurez votre arbre de compétences à compléter ou des skins à récupérer, le jeu souffre cruellement d’un manque d’intérêt sur le long terme. Une fois l’histoire principale terminée, nombre de joueurs risquent bien de fermer le jeu définitivement.On se consolera en constatant que le prix affiché est raisonnable (29,99€) et que d’autres DLC devraient arriver à l’avenir… Mais il y a des chances que vous soyez déjà passé à autre chose d’ici là.