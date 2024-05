Test de Sokobalien : des vaches et des aliens

Bonjour, veaux, vaches, cochons, poulets…

Des casses-têtes et des chapeaux

Le jeu propose aussi différents niveaux de personnalisation : le fond de l’écran peut être modifié grâce aux gâchettes par exemple. Chaque niveau vous rapporte quelques pièces que vous pouvez utiliser dans l’onglet “Chapeau” en page d’accueil pour changer le couvre-chef de votre extra-terrestre. De quoi personnaliser votre aventure.



Concernant les contrôles, pas de panique : tout est affiché en bas de l’écran, de façon à ce que vous ne soyez jamais perdu. L’occasion de se rendre compte aussi que vous ne pouvez pas tourner la caméra, mais ce n’est pas grave : l’orientation de la zone de jeu est suffisamment inclinée pour que vous puissiez tout voir d’un coup d'œil.

Le principe est d’une grande simplicité, mais c’est par la multiplicité des niveaux et la construction que Sokobalien prend tout son sens. L’histoire ? Vous êtes un alien venu récupérer des animaux sur Terre. Enfin c’est ce qu’on envisage puisque le jeu ne présente aucune cinématique ni élément de narration. Mais qu’importe : vous êtes un bonhomme vert, il y a des cercles de lumière, vous devez y amener les vaches et autres animaux pour les capturer. C’est à peu près tout.Simple ? Oui, si vous aviez toute la place du monde et des déplacements libres. Dans Sokobalien, vous devez pousser les animaux dans les cercles. La zone de jeu est composée de cases et vous ne pouvez vous déplacer que vers une case adjacente (diagonales non comprises). Il faut donc se placer derrière la vache pour la pousser, mais pour cela, vous devez avoir accès à ladite case ou qu’il y en ai simplement une.Car au fur et à mesure de votre progression, de nouvelles mécaniques vont apparaître. A chaque fois la progression sera la même : un ou deux niveaux pour assimiler son fonctionnement et ensuite, des niveaux de plus en plus difficiles.Sokobalien fait partie de ces jeux qui ne paient pas de mine mais qui proposent de quoi faire. Avec une centaine de niveaux, Sokobalien se renouvelle fréquemment en ajoutant un animal en plus à “ranger” dans un cercle, en réduisant toujours plus le terrain ou simplement en y ajoutant des trous. Le seul véritable inconvénient, par rapport aux autres titres du genre, c’est l’impossibilité de sauter un niveau si vous n’y parvenez pas.