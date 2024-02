Un Nintendo Direct: Partner Showcase annoncé pour ce 21 février 24 à 15h

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 21/02 à 15:00 pour un #NintendoDirect: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les jeux édités et développés par nos partenaires à venir durant la première moitié de l'année 2024 sur Nintendo Switch !



Nintendo a annoncé sur Twitter qu'un Nintendo Direct: Partner Showcase serait diffusé ce 21 février 2024 à 15 heures, heure française. D'une durée de 25 minutes environ, ce format permettra aux partenaires (comprenez par là les éditeurs tiers et les studios indépendants) de présenter leurs prochaines sorties Nintendo Switch.Dans son tweet, Nintendo parle des sorties à venir sur Switch au cours de la premières moitié de 2024 : on devrait donc entendre parler de bon nombre de jeux attendus sur la console d'ici le mois de juin.Voici le tweet de Nintendo :Il ne nous reste plus qu'à attendre sagement mercredi après-midi pour découvrir quels sont les jeux qui ne sont pas édités par Nintendo qui mériteront notre attention dans les prochaines semaines ! Peut-être le moment pour nous de renforcer encore notre très efficace pôle Tests à PN, non ?Mercredi à 15h, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nintendo France , puis dans nos colonnes pour découvrir le compte rendu de ce nouveau Nintendo Direct: Partner Showcase ! On notera que pour marquer le coup, Nintendo ne parle pas d'un Indie World, mais bien d'un Nintendo Direct, gageons que des éditeurs tiers auront des révélations à nous faire pour alimenter le catalogue de la Switch sur ce premier semestre 2024.Quelles sont vos attentes du côté des partenaires de Nintendo ? Quels sont les jeux que vous surveillez de près ? Pensez-vous que Microsoft va profiter de l'occasion pour permettre à ses studios de révéler certains des 4 jeux qui sont promis à la concurrence depuis jeudi dernier ?Source : Twitter