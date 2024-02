Pokémon Or et Argent seront-ils à l'honneur du prochain Pokémon Presents ?

Version française (à gauche) - version anglaise (à droite) Version française (à gauche) - version anglaise (à droite)

Les fans de Pokémon sont aux anges depuis que The Pokémon Company a annoncé la diffusion de son prochain Pokémon Presents ce mardi 27 février 2024 , coïncidant avec la célébration de #PokemonDay. Alors que le contenu exact de la présentation reste enveloppé de mystère, une révélation pour le moins intrigante mais néanmoins pleine de promesse a été constatée par le site Nintenduo : Pokémon Or & Argent devraient faire une apparition dans le Broadcast, d'une manière ou d'une autre.Un indice a en effet été découvert dans la courte vidéo postée sur la chaîne YouTube de Pokémon, où la description lie spécifiquement le programme à la fiche Jeu de ces deux éditions emblématiques. Pourquoi avoir choisi Pokémon Or et Argent s'ils ne sont pas liés à la vidéo ? Une erreur reste possible mais on sait ô combien The Pokémon Company aime maîtriser sa communication et donc ne laisse guère de place à l'erreur !Pour voir clairement cette allusion à Pokémon Or et Argent, il faut passer par l'application mobile YouTube, outre la description officielle qui nous invite à visionner la vidéo dès 15h ce 27 février pour découvrir des nouvelles excitantes de Pokémon, on trouve une mention spéciale pour Pokémon Or et Argent sous le champ 'Jeux'. Nous venons de vérifier, rigueur journalistique oblige :p, et en effet, le jeu Pokémon Or et Argent est bien associé à la vidéo. C'est le cas pour la vidéo anglaise comme pour la vidéo française :Cette mention soulève plusieurs questions quant à la forme que pourrait prendre cette apparition. Plusieurs scénarios se dessinent : pourrait-on s'attendre à voir les versions originales de Pokémon Or et Argent débarquer sur Nintendo Switch Online ? Il pourrait aussi s'agir de la présentation d'un autre remake dans le style de Pokémon Let's Go, Pikachu! et Let's Go, Évoli! sur Nintendo Switch.Une troisième possibilité serait que ces jeux, considérés comme deux des entrées les plus fortes de la franchise, bénéficient simplement d'une reconnaissance lors du showcase car nous célébrons cette année leur 25ème anniversaire au Japon.Quel que soit le scénario, on ne va plus trop tarder à en savoir plus, car le Pokémon Presents sera diffusé mardi prochain. Qu'est-ce qu'une semaine, après tout, pour être fixé ? Ce n'est pas comme si certains nous taraudaient de 3 rumeurs d'ici le mois de juin concernant les projets de Nintendo en 2024-2025 !Pensez-vous comme Nintenduo que ce n'est pas une erreur mais un vrai indice concernant des infos au sujet de Pokémon Or et Argent ? Ou pourrait-il s'agir d'une erreur de configuration du clip vidéo ?Source : Nintenduo via NintendoLife