[Rumeurs] 3 rumeurs sur un plateau : Indie World Showcase, Nintendo Direct et révélation du successeur de la Switch d'ici juin 2024

Les rumeurs autour de Nintendo ont toujours le pouvoir de mettre l'ensemble de la communauté des gamers en émoi, et on voit bien que ces derniers jours, nos petits coeurs n'ont pas été épargnés par les révélations en tout genre. Les toutes dernières rumeurs ne font pas exception à la règle, sortez les pincettes de rigueur : les trois prochains mois pourraient être rythmés par un Indie World Showcase, un "vrai" Nintendo Direct, et enfin une présentation du successeur de la Switch. Le tout d'ici le mois de juin 2024.Selon le journaliste brésilien de jeux vidéo Pedro Henrique Lutti Lippe dont nous avons déjà parlé la semaine dernière à l'occasion de la possible sortie au 1e trimestre 2025 de la Switch 2 , les prochains mois seront chargés d'événements. On ne parle pas des quelques mois jusqu'à la fin de l'année, mais des quelques mois jusqu'en juin avec, pour commencer, un Indie World Showcase prévu courant mars, suivi d'un Nintendo Direct en avril, dont la nature exacte (version complète ou mini) reste à déterminer. Le clou du spectacle serait cependant la très attendue révélation du successeur de la Switch, en juin.Bien que les plans puissent évoluer, ces rumeurs - rappelons que ce sont des rumeurs avec tout ce que cela implique d'imprécision, suggèrent donc une période tout simplement dingue pour les fidèles de Nintendo. Des showcases dédiés aux créations indépendantes aux annonces propres à Nintedno lors du Nintendo Direct et la présentation très attendue de leur nouvelle console, les mois à venir promettent d'être riches en émotions (et accessoirement en nouveautés) pour la communauté.Ces rumeurs alimenteronnt l'enthousiasme et les spéculations — vous êtes d'ailleurs les bienvenus sur notre serveur Discord où l'encre coule à flot dans le canal #rumeurs-leaks. Le "hype train" est lancé à pleine vitesse, et il ne semble pas près de vouloir s'arrêter. Quant à nous, une fois ces rumeurs "révélées", il est fort probable que d'ici là, on vous invite à la prudence en prenant ces rumeurs pour ce qu'elles sont, en attendant plutôt des annonces officielles comme l'annonce d'un Nintendo Direct Partner Showcase pour ce mercredi 21 février , puis un Pokémon Presents pour mardi prochain . Jusqu'à un communiqué officiel de la part de Nintendo, ces rumeurs resteront des rumeurs !Source : GoNintendo