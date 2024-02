Un Pokémon Presents pour le 27 février 2024 à 15h

Tous les fans de Pokémon sont appelés à surveiller les annonces attendues dans le prochain Pokémon presents, à partir de 15h le mardi 27 février 2024, jour du Pokémon Day. La nouvelle est confirmée via le réseau X :

On rappelle que le 27 février correspond à la sortie des toutes premières versions des jeux Pokémon au Japon en 1996, à savoir les opus Rouge et Vert. Depuis, la Pokémon Company a pris pour habitude de présenter ses nouveautés à cette date. Autant dire que l'attente d'annonces croustillantes est espérée par les nombreux fans de la franchise.L'année dernière, nous avions eu les annonces du DLC en deux parties de Pokémon Écarlate et Violet. On peut donc logiquement espérer pour cette année l'annonce d'un nouveau remake ou peut-être un nouvel opus. Concernant un nouvel opus, le flou entourant la sortie de la future console Nintendo invite à la grande prudence, c'est pour cela qu'un remake nous semble beaucoup plus plausible pour cette année 2024.Parmi les attentes, le remake de la génération 5G, Pokémon Noir et Blanc. Comme la génération 4G a été refaite, il serait logique de franchir un nouveau pallier, en exploitant le moteur de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.Il manque également clairement sur Nintendo Switch un Pokémon Stadium regroupant l'imposant bestiaire de Pokémon sorti à ce jour. On imagine bien qu'une telle annonce pourrait régaler les très nombreux possesseurs de Switch à travers le monde, qui pourraient ainsi patienter sans problème jusqu'à 2025 pour avoir du sang neuf, comme une suite dans la lignée de Légendes Pokémon : Arceus. A suivre donc le 27 février à 15h !La chaine officielle Pokémon en français est consultable ici