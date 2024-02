Les rumeurs sur la Switch 2 font chuter l'action Nintendo en bourse

Cours de l'action Nintendo ce 19 février 2023 (source : Google Finance)

Après un mois de janvier assez dingue au cours duquel l'action Nintendo a flirté avec ses plus hauts historiques, la firme japonaise voit ses actions baisser de manière assez marquée ce lundi 19 février 2024 suite aux dernières rumeurs de la fin de semaine dernière augurant un possible retard du lancement de la Switch 2. es remous autour de cette possible date de lancement ont entraîné une baisse remarquable de 8,8% du cours des actions Nintendo à la Bourse de Tokyo, avant une stabilisation autour d'une perte globale de 5,84% à la clôture de la Bourse selon les données de Google Finance , soit 518 yens de perte pour un cours de 8356 yens.Prévu initialement - rappelons que toutes ces estimations de dates ne sont que des rumeurs, pour arriver sur le marché dans le courant de l'année 2024, le successeur de la Switch pourrait ne plus voir le jour avant le premier trimestre 2025 . Cette rumeur, corroborée par des journalistes réputés du Brésil au Royaume-Uni, a sanctionné l'action Nintendo qui avait atteint des sommets historiques en janvier 2024 grâce à une anticipation plus que fiévreuse de la Switch 2.Bien que le cours de l'action demeure plus que respectable pour l'entreprise qui n'avait jamais connu un cours de bourse aussi élevé, cela n'en reste pas moins un recul assez net par rapport à... la semaine dernière, quand rien ne semblait résister à Nintendo. C'est ici qu'on rappellera qu'investir en Bourse n'est peut-être pas très judicieux quand une action atteint son plus haut historique (8950 yens atteints le 15 février dernier, un record !) : le rebond de l'action en fin de journée traduit peut-être une opportunité saisie par certains investisseurs "d'acheter du Nintendo" à un prix un peu plus avantageux qu'il ne l'était encore vendredi.Les analystes ne sont pas d'accord, et Bloomberg a pu discuter avec plusieurs d'entre eux dans le cadre de la préparation de leur article destiné à analyser les causes de cette baisse plutôt importante : Mio Kato, analyste chez LightStream Research, exprime son inquiétude quant à cette tendance baissière, soulignant l'impatience croissante des nouveaux acheteurs face à l'absence d'informations concrètes. Il met en garde contre les conséquences potentiellement néfastes sur les performances financières de Nintendo pour l'exercice fiscal au 31 mars 2025, notamment si le retard de jeux forts coïncide avec le vieillissement de la génération actuelle.Mais à l'ooposé, Robin Zhu de Bernstein adopte une vision plus optimiste, suggérant une possible remontée du cours de l'action grâce à l'intérêt des investisseurs pour une acquisition à prix légèrement réduit, sorte de promotion avant une annonce officielle du successeur de la Switch, qui pourrait intervenir dans les six prochains mois.Ces hauts et ces bas illustrent bien la nature volatile du marché des actions et reflètent bien l'ascenseur émotionnel que l'on vit de rumeur en rumeur. Ces rumeurs ne font qu'exacerber l'incertitude entourant les plans futurs de Nintendo, toujours aussi secret. Au milieu de toutes ces spéculations, la confirmation officielle de Nintendo reste une sorte de Graal que l'on attend tous.Cette situation boursière traduit l'importance que jouent les rumeurs, et peut-être le manque de prise de hauteur des uns qui vendent un peu vite une action qu'ils ne voient peut-être guère plus monter plus haut. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire vos réactions suite à la possible sortie en 2025 de la prochaine génération : pour beaucoup d'entre vous, tout va bien, le catalogue de jeux sur Switch est assez dense pour avoir de quoi jouer sans se soucier d'une nouvelle génération qui arriverait trop tôt.Est-ce la conclusion que se font les hauts cadres de Nintendo en pleine réflexion sur le calendrier idéal de sortie de leur prochaine console ? Ce report soulagera-t-il les équipes en charge de projets de développement sur cette nouvelle console et qui ne seront pas contre un délai de quelques mois pour pouvoir finaliser leurs jeux dans les meilleures conditions.Poser ces questions, c'est quelque part répondre au fait que finalement, 2025 sera vite là, et que le plus difficile restera de gérer l'attente d'informations de la part de Big N sur le sort que la firme nous réserve. En attendant, on scrutera le cours de bourse de Nintendo, pas mécontent de plutôt investir dans les nouvelles sorties plutôt qu'en Bourse si la tendance à la baisse se poursuit encore.Source : Bloomberg (payant) via NintendoLife