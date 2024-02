Dossier Hardware

La Switch 2 en 2025 ? Et si la rumeur était vraie ? Ca va être la grosse rumeur du week-end : le très attendu successeur de la Nintendo Switch de Nintendo pourrait ne pas voir le jour avant début 2025, malgré les espoirs de toute la communauté de pouvoir y jouer dès cette année, Nintendo aurait opté pour l'an prochain.

Avec des habitudes de consommation qui font des joueurs des êtres assoiffés de nouveautés constantes et d'innovations surprenantes, la rumeur d'une nouvelle console de jeu a le pouvoir de susciter un tourbillon d'excitation et de spéculation. Depuis quelques mois, Nintendo et sa Switch 2 font couler beaucoup d'encre mais ce vendredi, Nintendo se retrouve au cœur d'une tempête médiatique sur les sites spécialisés, avec les rumeurs insistantes autour de la date de sortie de son prochain grand projet : le successeur de la Nintendo Switch. Alors que comme nous, les fans du monde entier scrutent chaque annonce et chaque rumeur, à la recherche de nouveaux indices sur cette future console, Nintendo se fait d'autant plus silencieux, laissant ainsi le champ libre aux spéculations. Aujourd'hui, ce sont les espoirs d'une sortie de la console en 2024 qui sont douchés : alors entre espoirs déçus d'un lancement anticipé en 2024 et un très plausible report stratégique à début 2025, on plonge dans cet article au cœur de l'effervescence entourant la prochaine console de Nintendo, cherchant à comprendre les causes d'une telle décision et de mieux saisir la stratégie qui se dessine pour une console de plus en plus attendue.

Par Xavier

Xavier Publié le 16/02/2024

à 22h29 Vous avez dit premier trimestre 2025 ? Les sites de jeu vidéo sont en effervescence avec les rumeurs circulant autour du successeur tant attendu de la Nintendo Switch. On parle beaucoup de cette console, en tout cas beaucoup plus que Nintendo qui, lors de sa dernière prise de parole publique s'est bien gardée de parler de la machine.



Malgré les espoirs de nombreux fans et analystes, plusieurs sources se rejoignent et indiquent que le lancement de la nouvelle console pourrait ne pas avoir lieu avant début 2025. Cette information vient remettre en question les espoirs antérieurs d'une sortie plus tôt dès 2024, suscitant des réactions assez contrastées parmi les joueurs.

L'info vient du Brésil puis est validée par plusieurs médias Un peu de contexte s'impose : c'est un journaliste brésilien, Pedro Henrique Lutti Lippe, qui ouvre le bal dans son



Pedro Henrique Lutti Lippe n'est plus seul à briser l'omerta autour de la Switch 2 : Andy Robinson de VideoGameChronicle.com va dans le même sens, mais ses sources ne savent pas si la console elle-même sortira en 2025, ce sont leurs projets qui devraient être lancés à cette période. Il y a donc encore un peu d'espoir pour ceux qui miseraient plutôt pour une sortie au cours de cette année 2024. De son côté, Eurogamer est aussi allé interroger ses sources : plusieurs professionnels du secteur évoquent également une sortie en 2025 de la machine.

Ninguém quer ouvir isso, mas essa aqui é bem intensa.



Após consultar 5 fontes de 3 continentes diferentes, todos ecoando basicamente a mesma coisa, O X do Controle hoje revela: o lançamento do sucessor do Switch só deve acontecer em 2025.



Detalhes no episódio. https://t.co/PqVik1A3gF — PH (@phluttilippe) February 16, 2024 Un report décidé dans l'intérêt de la nouvelle machine Le report de la sortie du successeur de la Switch permettrait à Nintendo de proposer un catalogue de jeux plus solide au lancement, et de retrouver un calendrier favorable tel que celui de la Switch, qui avait été lancée en mars 2017 avec le succès que l'on connait.



Une des raisons évoquées pour ce report est le souhait de Nintendo de maximiser les ventes de la Switch actuelle, en particulier pendant la période des fêtes de fin d'année. La Switch continue de bénéficier d'une forte popularité, on l'a vu à l'occasion des derniers résultats trimestriels présentés, et d'une base de joueurs aussi solide qu'engagée, achetant de nombreux jeux même à en cette veille de 7e anniversaire.



Il est logique pour Nintendo de vouloir prolonger le cycle de vie de sa console actuelle tout en peaufinant le calendrier qui donnera l'élan qu'il faut à son successeur, en renforçant son propre catalogue de lancement.

Le secteur du jeu a pourtant besoin d'une nouvelle console, et vite ! Ajoutons à cela que le contexte actuel du marché du jeu vidéo, marqué par une forte concurrence et des attentes élevées en matière de technologie, pourrait inciter Nintendo à prendre le temps nécessaire pour s'assurer que sa prochaine console réponde aux standards les plus élevés pour une console hybride, avec ce que cela implique en termes de puissance de calcul et de consommation d'énergie.



A lire aussi :



On parlait plus tôt dans la semaine du



En 2017, Zelda Breath of the Wild avait mis tout le monde d'accord ! En 2017, Zelda Breath of the Wild avait mis tout le monde d'accord !



C'est une période spéciale pour les fans de jeux vidéo : ces incertitudes autour du calendrier de lancement de la Switch 2 se font alors qu'en parallèle, les studios de développement ne sont pas en grande forme, avec des vagues de licenciements dans des structures que l'on pensait solides : une nouvelle console, c'est la perspective de rentrer dans une nouvelle période de croissance. Et on voit bien, en tout cas c'est ce nous inspire la



Toute l'attente autour du successeur de la Nintendo Switch illustre parfaitement la relation compliquée qui s'est créée entre cette anticipation fervente qui renforce toute rumeur, et la réalité pragmatique des conseils d'administration des grands acteurs de l'industrie du jeu vidéo.

Nintendo peut-il se permettre d'attendre 2025 ? Alors que les rumeurs et les spéculations continuent de nourrir les discussions des fans et des analystes, la perspective d'un lancement au premier trimestre 2025 ouvre une fenêtre sur la stratégie de développement de Nintendo, visant à perfectionner sa prochaine console pour répondre aux attentes élevées de sa communauté et faire de la Switch 2 un grand succès, et non la prochaine Wii U.



En retardant au maximum la sortie de sa nouvelle console à la fin du premier trimestre 2025, Nintendo s'assure de finir son prochain exercice fiscale de manière magistrale, accusant ainsi le coup, peut-être, d'une fin 2024 difficile. Car il faut reconnaître que le calendrier de Nintendo est faible sur la fin de l'année, et si certains projets seront certainement annoncés pour nourrir les joueurs affamés de nouveaux jeux pour leur console, les grosses cartouches sont maintenant réservées à la prochaine génération.



On a vu que le logo de Metroid Prime 4, annoncé depuis 1629 pour Switch :p On a vu que le logo de Metroid Prime 4, annoncé depuis 1629 pour Switch :p



Ces rumeurs autour d'une sortie début 2025 tombent un jour à peine après des annonces de la part de Microsoft au sujet de la XBox. Il y a quelques jours encore, on aurait presque pensé que Microsoft allait renoncer au hardware pour tout miser sur le modèle Game Pass (fort de 34 millions de joueurs !), mais c'est finalement l'annonce de 4 jeux (sans les citer) et la promesse de soutenir sa machine avec de nouveaux jeux annoncés en juin 2024 et des nouvelles de nouveau hardware dans les mois à venir. Sony, de son côté, a vu son cours de bourse chuter après la publication de ses derniers résultats : les ventes de sa console, bien que très bonnes, étaient en deçà des attentes et ont donc déçu : on voit bien que la période est difficile, pleine d'incertitude. Et s'il y a bien quelque chose que nous détestons tous, c'est ça : l'incertitude.



Dans un marché qui évolue constamment, où la concurrence est féroce et les attentes technologiques toujours plus hautes même si Nintendo ne veut pas être associé à cette escalade technique, on retrouve un Nintendo qui semble jouer la carte de la prudence, cherchant à maximiser le succès de la Switch actuelle tout en préparant le terrain pour que son successeur marque une nouvelle ère de succès. C'est bien tout le mal qu'on lui souhaite, non sans souligner les qualités de patience et de confiance dans les capacités d'innovation de Nintendo. Les grandes avancées nécessitent du temps et de la réflexion, mais aussi un peu de folie eu d'audace. Au moment même où l'industrie du jeu vidéo traverse une période de transformation, avec des défis qui traduit aussi d'énormes opportunités, l'arrivée éventuelle de la nouvelle console de Nintendo sera évidemment plus qu'une simple mise à jour matérielle. En attendant l'arrivée de cette prochaine génération en 2024 ou en 2025 (on voudrait y croire encore un peu sans quoi l'année risque d'être longue !), les joueurs, développeurs et fans de la marque restent suspendus aux rumeurs mais attendent surtout des informations officielles : d'autres rumeurs tendent vers des informations à partir du mois de mars, mais cela ne tenait pas compte d'un calendrier glissant vers mars 2025 pour la commercialisation de la console. Une chose est sûre : tant que Nintendo n'a pas commencé à communiquer, tout est possible et tout peut changer. Mais une fois que les dés seront lancés, il sera beaucoup plus difficile de revenir sur un quelconque calendrier. On comprend mieux la prudence de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, lors de sa dernière prise de parole, mais que ces périodes d'incertitude sont difficiles pour les fans !