[Rumeur] Switch 2 : Reuters retient lui aussi Nvidia pour la prochaine console

Vendredi, Reuters a publié un long article sur les projets de NVidia. Il s'agit d'un fabricant de micro-processeurs qui connait un succès phénoménal en bourse, depuis que l'intelligence artificielle est arrivée sur le devant de la scène.Ce succès donne des ailes au fabricant qui se donne ainsi les moyens de ses ambitions : une nouvelle unité va être consacrée à la conception de processeurs personnalisés dédiés au cloud computing et à l'IA, entre autres.Et c'est là que Nintendo entre en scène : la Switch actuelle est déjà équipée d'un processeur adapté, le Tegra X1, et les rumeurs indiquent que Nintendo a retenu Nvidia pour sa prochaine génération. Si les sociétés font appel à Nvidia pour disposer de processeurs personnalisés, c'est pour répondre aux enjeux de consommation d'énergie, dans une logique de maîtrise des coûts en confiant la conception de tels processeurs à des sociétés qui... savent déjà le faire.La question pour les clients de Nvidia est de trouver le processeur qui corresponde précisément à leur besoin. Dans le domaine de l'IA, un processeur Nvidia coute entre 16.000 et 100.000 dollars. Evidemment, sur Switch 2, nous ne disposerons pas d'un tel processeur, mais selon les informations que Reuters s'est fait confirmé auprès d'une de ses sources, c'est également une puce "custom" qui équipera la prochaine génération de console.A lire aussi : Digital Foundry pas convaincu par un écran LCD 8 pouces Pour nous, ce n'est pas nouveau, en tout cas pas si on lit tout ce qui concerne la Switch 2 dans les rumeurs du Net de ces derniers mois. Nous avions ainsi publié un dossier assez conséquent sur le fait que ce devrait être une version custom du Tegra T239 qu'on devrait retrouver dans la Switch 2 Rien de bien neuf, donc, mais les sources de Reuters confirment donc ce que nous pressentions depuis plusieurs mois grâce aux fuites diverses lues et entendues ici ou là concernant la prochaine génération de console Nintendo. Depuis les rumeurs de Switch Pro, il faut dire que le moulin de la rumeur tourne fort autour d'une nouvelle console, et si selon l'adage il n'y a pas de fumée sans feu, on devrait d'ici quelques semaines commencer à voir le bout des flammes de ce qui sera la Switch 2 !Sources: Reuters