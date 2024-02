Switch 2 avec écran 8 pouces : Digital Foundry se pose des questions

Cette rumeur date de plusieurs mois mais elle a connu un regain d'activité ces dernières semaines : la future console de Nintendo opterait pour un écran plus grand, un LCD 8 pouces, soit tout de même un pouce de plus que l'actuel écran la Switch OLED. Une légère augmentation qui se justifierait pour un confort de visionnage supérieur et dans le cas d'une résolution plus élevée.





Selon Digital Foundry, cet agrandissement pourrait conduire à un écueil ; la non compatibilité de nos actuels Joy-Con qui ne pourraient pas s'adapter à cette modification du facteur de forme ( ce qui serait dommage au regard de l'importante collection de coloris). Selon John Linneman, des changements plus profonds pourraient être opérés : le successeur de la Switch pourrait ne pas être livré avec des contrôleurs détachables. Une déclaration à entendre ci-dessous :

Je ne serais pas surpris de voir les Joy-Con entièrement supprimés et remplacés par des commandes embarquées. Je pense que le concept des Joy-Con était sympa ; il fonctionnait en quelque sorte, mais en pratique, je soupçonne que les gens ne passaient pas souvent de l'un à l'autre, et cela rendait finalement la machine un peu plus fragile, c'était un autre point de défaillance. Quand je la tenais, elle était toujours un peu bancale, juste un peu, assez pour que je me dise que je ne la sentais pas très bien dans les mains. Et je n'ai jamais vraiment utilisé les Joy-Con ; quand je plaçais la console dans sa station, j'utilisais juste la manette Pro, donc ça ne me dérangerait pas non plus.

Richard Leadbetter souligne ensuite que si le concept des Joy-Con était supprimé, Nintendo devrait inclure une manette séparée dans la boîte si le constructeur souhaite conserver le même concept de "Switch". Ce faisant, le coût potentiel de l'appareil s'en trouverait probablement augmenté.



Que pensez-vous de ces commentaires ? Il est clair que Nintendo est attendu au tournant par rapport aux anciens problèmes de drift. Des manettes avec capteurs à effet Hall pourraient déjà largement limiter le problème. On tique un peu sur la fin des joy-con. Même si ces périphériques n'ont pas été utilisés d'une manière aussi importante qu'on aurait pu l'espérer, il reste un potentiel intéressant. Une modification du design pour s'adapter à des mains un peu plus larges pourrait être un plus. Ne plus avoir de manette amovible, c'est se retrouver avec une Switch Lite grand format, il y aurait donc un impact sur la station d'accueil pour pouvoir connecter la console sur la télé. Des commentaires à prendre donc avec d'extrêmes précautions car cela ferait beaucoup de marche arrière pour une nouvelle console. Pas d'Oled, pas de manette détachable, cela ferait beaucoup d'attrait en moins. Le prix pour conserver un prix plancher malgré le gap de puissance ?