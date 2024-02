[Replay] Le concert Splatoon 3 vous attend !

Si le concert d'une quarantaine de minutes a fait la part belle aux partitions de Deep Cut, le groupe de Splatoon 3, Off the Hook de Splatoon 2 a également fait une apparition pour la plus grande joie du public. N'attendez pas plus et lancez la musique, voici le concert complet :







Les fans de Splatoon seront ravis de pouvoir découvrir le concert Slatoon 3, désormais visionnable en ligne. Un concert qui fait suite à celui de Zelda, tous les deux étaient initialement prévus pour le Nintendo Live 2024 Tokyo, un événement malheureusement annulé pour des raisons de sécurité.Source : Nintendo