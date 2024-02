[Replay] Concert The Legend of Zelda du Nintendo Live 2024 Tokyo

The Legend of Zelda Orchestra Concert [Nintendo Live 2024 TOKYO] 09/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le lecteur vidéo YouTube ci-dessous vous permet d'accéder au concert sans plus attendre :Le concert dure 30 minutes. Enregistré à Tokyo, les artistes auraient dû jouer devant une assistance nombreuses, malheureusement l'événement entier a été annulé pour des raisons de sécurité, mais il aurait été dommage de ne pas honorer les contrats passés avec les prestataires retenus pour l'événement... et de priver les fans de belles opportunités d'écouter leurs morceaux préférés.Voici la liste des thèmes interprétés durant ce concert :00:00 Tears of the Kingdom: Main Theme (Reprise)03:55 The Ballad of the Goddess06:11 Zelda's Lullaby09:00 Link's Awakening Medley 202413:26 Breath of the Wild: Main Theme15:35 Hyrule Castle17:43 Breath of the Wild: 2017 Nintendo Switch Presentation Trailer21:15 Ocarina of Time: Kakariko Village24:18 The Legend of Zelda Main ThemeCe qui marque le plus, c'est le silence étourdissant entre chaque morceau, en raison de l'absence de public. Quel dommage que personne n'ait pu profiter de cette représentation unique, mais quelle chance que Nintendo ait pensé à réaliser un enregistrement vidéo maintenant accessible à tous !L' annonce de la diffusion des concerts sur YouTube avait été faite par Nintendo le 24 janvier dernier. Le second, autour de Splatoon 3, sera dans un tout autre genre et sera mis en ligne demain, le 10 février 2024.Voilà en tout cas une belle façon de terminer la semaine ou de commencer le week-end, avec un superbe concert de 30 minutes à savourer avec les plus beaux thèmes de la franchise Zelda !Source : Nintendo