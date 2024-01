Les concerts Zelda et Splatoon 3 prévus au Nintendo Live Tokyo 2024 seront diffusés sur YouTube

Chef d'orchestre : Taizo Takemoto

Violon : Hitoshi Konno (premier violon), Tomomi Tokunaga, Kyouko Ishigame, Machi Akabe, Naoko Ishibashi, Yuri Kamei, Shuga Hayashi, Mika Shirasawa, Aoi Serita, Ken Okabe, Naomi Urushibara, Osamu Ioku, Shiori Watanabe, Koki Kato, Miu Hirai, Kei Amano, Toshiro Murai, Nio Taguchi

Alto : Mikiyo Kikuchi, Mei Mishina, Tomohiro Kobayashi, Misato Futaki, Kintaro Hagiya, Kana Takeichi, Eri Iwane, Harune Shibata

Violoncelle : Masateru Nishitaka, Yuuki Shinozaki, Yuki Mizuno, Arisa Inamoto, Sonoko Muraoka, Anna Kusakabe

Contrebasse : Jun Saitou, Shigeki Ippon, Hisami Tamaki, Masashi Kimura

Flûte traversière : Reiko Takuwa

Flûte : Kei Sakamoto, Hiromasa Hayashi

Hautbois : Ami Kaneko, Mayuko Morieda

Clarinette : Hidehito Naka, Takashi Haruta

Basson : Akira Ishikawa, Yuka Sakai

Saxophone alto : Youki Miyakoshi

Cor : Nobuaki Fukukawa, Makoto Yanagiya, Kanabe Abe, Ryosuke Tomono

Trompette : Kenichi Tsujimoto, Yoshihiko Shigei, Shun Ito

Trombone : Shinsuke Torizuka, Keisuka Sumikawa

Trombone basse : Koichi Nonoshita

Tuba : Shinpei Tsugita

Timbales : Akihiro Oba

Percussions : Tomohiro Nishikubo, Megumi Nozaki

Harpe : Ruriko Yamamiya

Erhu : Jie Peng Fang

Piano, Celesta : CHIAKi

Le prochain concert Splatoon 3 en compagnie des Tridenfer sera disponible le 10/02 !



Rendez-vous sur notre chaîne YouTube officielle pour y retrouver l'enregistrement complet de la performance : https://t.co/YgNy7ZrjBL pic.twitter.com/4uNiLYIQ5R — Nintendo France (@NintendoFrance) January 24, 2024

Nintendo a annoncé sur tous ses réseaux sociaux que les concerts de The Legend of Zelda - Orchestra Concert et de Splatoon 3 avec le groupe Trifender seront proposés gratuitement en ligne les 9 et 10 février 2024. Ces deux concerts étaient initialement prévus au Nintendo Live 2024 Tokyo, un événement annulé il y a quelques semaines pour des raisons de sécurité Pour écouter les deux concerts, les fans n'auront qu'à se connecter à la chaine YouTube de Nintendo . Le 9 février à minuit, c'est d'abord le concert The Legend of Zelda qui nous fera frémir avec un concert symphonique d'une durée de 30 minutes environ qui permettra d'écouter des thèmes issus du tout premier The Legend of Zelda jusqu'au grandiose Tears of the Kingdom.Voici la liste complète des musiciens du concert Zelda :Le lendemain, le 10 février 2023, toujours à minuit heure française, préparez-vous pour quelques thèmes rythmés et endiablés du groupe Trifender.Saluons cette initiative de Nintendo, qui permet au plus grand nombre d'écouter deux concerts que seuls les fans japonais auraient pu voir si Nintendo Live 2024 Tokyo avait été maintenu. Au Japon, Nintendo a aussi décidé de commercialiser les produits dérivés de l'événement sur le site My Nintendo Store japonais.Une maigre consolation alors que l'événement aurait dû être une superbe occasion pour les joueurs de se retrouver autour de leur marque et de leurs personnages préférés. Parmi tous les événements prévus durant Nintendo Live 2024 Tokyo, seuls les tournois Splatoon 3 World Championship 2024 et Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024 seront tenus plus tard dans l'année.Source : Nintendo Japon via Perfectly Nintendo