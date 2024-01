Nintendo dévoile la date de sortie du DLC Splatoon 3 : La Tour de l'Ordre

Pass d'extension pour Splatoon 3 : Tour de l'Ordre - Sortie le 22 février ! (Nintendo Switch) 24/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo France a publié sur sur chaine YouTube la date de sortie du DLC La Tour de l'Ordre de Splatoon 3. Ce sera pour le 22 février 2024 et vous pouvez découvrir cette vidéo ci-dessous :Dans cette vidéo, on découvre une ambiance qui n'est pas sans rappeler Matrix et son monde virtuel impitoyable. A la fin de la séquence, on voit ce qui semble être effectivement la Tour de l'Ombre, mais on ne sait pas encore ce qui nous y attend !Pour acheter le DLC de Splatoon 3, rendez-vous sur cette page du site officiel de Nintendo, ou bien sûr directement dans l'eShop depuis votre Nintendo Switch. La Tour de l'Ordre sera donc disponible dès le 22 février prochain.Source : YouTube