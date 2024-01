Nintendo annonce la fin des services en ligne Wii U et 3DS pour le 9 avril 2024

Mise à jour : à partir du 08/04, le jeu en ligne et les fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les titres Nintendo 3DS et Wii U. Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits.



Annonce de l'interruption des services en ligne pour les logiciels nintendo 3ds et wii u

A compter de cette date, il vous sera toujours possible d'accéder aux téléchargements de jeux depuis l'eShop, pour une durée indéterminée pour le moment.Les services concernant la Pokémon Bank et Poke Transporter resteront accessibles, mais ils pourraient être suspendus prochainement également.Enfin, si vous avez des fonds sur votre compte eShop, il est impératif de les transférer vers votre compte Nintendo avant le 12 mars prochain. Si vous avez encore du crédit disponible sur l'eShop de votre 3Ds ou de votre Wii U, pendez à faire le transfert avant cette date.Voici la traduction de l'annonce officielle de Nintendo - depuis également apparue sur le site de Nintendo France Nous vous remercions d'avoir soutenu nos produits.À 1h du matin le 9 avril 2024, le jeu en ligne et les autres fonctionnalités qui utilisent la communication en ligne prendront fin pour les logiciels Nintendo 3DS (incluant les logiciels exclusifs à la New Nintendo 3DS) et Wii U. Cela comprend également les jeux coopératifs en ligne, les classements Internet et la distribution de données.Veuillez noter que si un événement survient qui rend difficile la poursuite des services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U, il se peut que nous devions interrompre les services plus tôt que prévu.Nous remercions sincèrement les joueurs d'avoir utilisé les services en ligne des logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant une longue période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.Oui. Les joueurs pourront toujours utiliser les fonctions et les modes de jeu qui ne nécessitent pas de communication en ligne.Il sera toujours possible d'utiliser les services en ligne pour les logiciels suivants, mais il se peut que ces services soient également supprimés à l'avenir.Services concernés :À quelques exceptions près, les services en ligne prendront fin pour tous les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Veuillez contacter les éditeurs pour obtenir des informations sur les services en ligne de leurs logiciels.Dans un avenir proche, il sera toujours possible de télécharger des données de mise à jour et de retélécharger des logiciels achetés et du contenu téléchargeable sur le Nintendo eShop.StreetPass utilise la communication locale entre les consoles de la famille Nintendo 3DS, ce qui signifie qu'il sera toujours disponible même après la fin des services en ligne. Cependant, comme SpotPass utilise la communication en ligne, les fonctions SpotPass ne seront plus disponibles.Par exemple, vous pourrez utiliser StreetPass dans StreetPass Mii Plaza, qui est préinstallé sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, mais vous ne pourrez plus utiliser les fonctions qui utilisent la communication en ligne (comme la réception de nouveaux panneaux dans Puzzle Swap).À partir du 12 mars 2024, 7h du matin, il ne sera plus possible de combiner le solde de fonds Nintendo eShop entre un Nintendo Network ID et un compte Nintendo.Si vous avez un solde inutilisé dans le Nintendo eShop pour Nintendo 3DS ou Wii U, le fait de lier votre Nintendo Network ID à votre compte Nintendo et de fusionner vos portefeuilles vous permettra d'utiliser votre solde pour l'achat de titres en téléchargement numérique, de DLC, de pass de contenu et d'autres articles similaires pour la Nintendo Switch après le 11 mars.Gardez à l'esprit que vous pouvez créer un compte Nintendo et fusionner les fonds même si vous ne possédez pas ou n'utilisez pas de console Nintendo Switch pour le moment.Une page se tourne pour ces consoles qui nous ont accompagné durant tant d'années. On sait certains membres de la communauté toujours utilisateurs de leur Wii U ou de leur 3DS, le moment est peut-être venu, pour continuer à jouer en ligne notamment à Mario Kart 8, de franchir le cap de la Switch.Source : Nintendo of America (anglais), version française de Nintendo France ici