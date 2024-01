Quand des moddeurs ajoutent des Pokémon dans Palworld, Nintendo voit rouge !

Le titre est disponible depuis le 18 janvier 2024 sur PC Steam et a cartonné auprès des fans de ce genre de jeu, avec plus de 6 millions d'exemplaires de jeux vendus en seulement 4 jours, malgré sa présence sur le Game Pass.



Palworld Official Early Access Gameplay Launch Trailer 24/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La bande-annonce, qui met en avant la capture de différentes créatures, a fait le buzz car il rappelle assez fortement le principe de collection des jeux Pokémon, d'autant que le design de certaines créatures pour s'insérer sans problème parmi le bestiaire des jeux de Game Freak. Un détail qui n'a pas échappé à certains moddeurs, qui ont repiqué les modèles de créatures Pokémon pour les insérer dans ce jeu. L'illusion est donc totale, on se croirait parcourir les décors et chasser ainsi des Pokémon.



Le hic, c'est que le jeu n'existe pas sur Nintendo Switch. Donc voir des chasseurs de tous horizons traquer du pokémon sur du PC ou Xbox, cela est rapidement venu aux oreilles de Nintendo qui a largement tiqué sur le sujet.





Le plus gênant étant l'emprunt des modèles de Pokémon, extraits des jeux de Game Freak et pas du tout recréer par des moddeurs. On emprunte donc à la fois une propriété intellectuelle mais aussi le travail des développeurs d'une société. Il fallait donc s'y attendre, après concertation, The Pokemon Company et Nintendo ont lancé des procédures pour faire disparaître les unes après les autres les vidéos sur YouTube mettant en avant ce mod pokémon au sein de Palworld.

Une situation prévisible et anticipée déjà par certaines communautés de moddeurs de Palworld qui avaient à leur niveau décliné les propositions de mods Pokémon, arguant que cela poserait des problèmes de droits d'auteur. Ce type de message a été mis en avant par Games Radar

Salut à tous, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu tout le contenu concernant le mod Pokemon pour Palworld. Bien que les mèmes et autres soient hilarants, le mod à lui seul représente un risque énorme pour la communauté et nous devons prendre des précautions pour que les avocats de Nintendo ne nous bombardent pas tous avec des actions en justice. Le mod utilise très probablement des ressources volées et est donc totalement illégal aux yeux de Nintendo.







Le studio ayant développé le jeu est également intervenu pour tenter de prouver sa bonne foi pour faire comprendre qu'au-delà de certaines inspirations, le principe du jeu est différent et bien plus sombre.







Nous créons nos jeux très sérieusement, explique Mizobe, et nous n'avons absolument pas l'intention d'enfreindre la propriété intellectuelle d'autres entreprises. Bien que les influences de Pokemon soient évidentes, Mizobe souligne ailleurs dans l'interview que Palworld, avec ses mécanismes de survie et d'artisanat en monde ouvert, a beaucoup plus en commun avec Ark : Survival Evolved, le jeu de dino de Studio Wildcard, qu'avec la série de Nintendo.

Takuro Mizobe, PDG de PocketPair, aborde ce sujet dans une interview accordée à Automation et tente d'apaiser les craintes d'une bataille juridique avec Nintendo à propos de la ressemblance des Pals avec les Pokemon. Selon Takuro Mizobe, le jeu a passé les contrôles juridiques et aucune entreprise n'a pris de mesures à son encontre.Bien que les influences de Pokemon soient évidentes, Mizobe souligne ailleurs dans l'interview que Palworld, avec ses mécanismes de survie et d'artisanat en monde ouvert, a beaucoup plus en commun avec Ark : Survival Evolved, le jeu de dino de Studio Wildcard, qu'avec la série de Nintendo.





Après ce toilettage nécessaire pour clarifier la situation entre les compagnies et respecter les propriétés intellectuelles de chacun, le jeu pourra être regardé pour ce qu'il est : un défouloir imaginatif sur de nombreux aspects qui pourra peut-être donner des pistes à explorer à Game Freak eux-mêmes pour proposer de futurs titres pokémon.