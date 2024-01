Premiers produits dérivés aperçus au Japon pour Mario vs. Donkey Kong

Ce sont trois tailles de peluches Mario qui ont fait leur apparition pour surfer sur la sortie prochaine du jeu Mario Vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch le 16 février 2024. Une taille S, M et L, la plus petite ayant un dispositif d'attache sur la tête pour être accrochée à vos clés, sac etc... On ne sait pas encore s'ils seront proposées sur le My Nintendo Store en Europe, mais les quelques boutiques japonaises ayant mise en ligne ces produits se font littéralement piller au niveau des commandes.



Ainsi, chez PlazaJapan , seule la version M est encore disponible pour 16,55 €, les versions S (à 11,38 €) et L (à 22,75 €) sont déjà épuisées. Normalement les produits devraient être disponibles aux environs du 29 février 2024.





Amazon au Japon les propose également, aux alentours du 17 février 2024. Les liens pour les pages S M et L sont intégrées. Malheureusement pour importer ce type de produits, il faudra passer par des sociétés spécialisées comme ZenMarket pour pouvoir vous les procurer chez vous.