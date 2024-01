Collectionneurs de Joy-Con : du rose pastel en approche

Si le public féminin semble être la première cible, sa couleur semble séduire les plus jeunes dont nous avons présenté les images autour de nous. Une nouvelle teinte arrive pour vos Joy-Cons : le rose pastel. Disponible auprès de certains détaillants mais surtout auprès du My Nintendo Store, à compter du 22 mars 2024, ce pack sera commercialisé au prix habituel de 79,99 €.



Ce coloris n'est pas totalement inédit car on pouvait déjà se procurer un pack mi-rose mi-jaune pastel sur le My Nintendo Store, la nouveauté étant désormais la possibilité d'avoir les deux manettes en livrée rose. Un design qui accompagnera la sortie du jeu Princess Peach: Showtime! le même jour, un titre prometteur dont nous avons présenté les dernières transformations un peu plus tôt dans la journée.