De nouvelles transformations pour Peach dans la dernière bande-annonce de Princess Peach: Showtime!

Les tenues de Peach dans Princess Peach Showtime 23/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le prochain jeu de plateforme de Nintendo mettre en lumière la princesse Peach, qui pourra à l'instar de Kirby prendre des aptitudes particulières en fonction de la tenue qu'elle portera. Dans la toute dernière bande annonce que Nintendo vient de mettre en ligne, deux nouvelles transformations de Peach sont ainsi révélées : Peach Ninja et Peach Western.Dans sa tenue de Peach Ninja, la Princesse pourra se cacher en jouant avec les ombres et la végétation, entre autres actions.Dans sa tenue de Peach Western, la Princesse jouera avec son lasso comme personne et pourra même monter à cheval !Le reste de la vidéo nous rappelle d'autres tenues/transformations de la princesse Peach dans le jeu : Peach Epeiste, Détective Peach, Peach Pâtissière, et Peach Kung-Fu.Toutes ces aptitudes de la princesse Peach nous donnent rendez-vous dans Princess Peach: Showtime, à paraître exclusivement sur Nintendo Switch le 22 mars 2024. Pour l'occasion, Nintendo lancera un set de Joy-Cons roses qui devraient connaitre leur petit succès !