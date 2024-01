Un million d'exemplaires vendus du jeu Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres

Square Enix a récemment célébré un jalon impressionnant dans l'histoire de la franchise Dragon Quest Monsters. La société a annoncé que Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres, disponible exclusivement sur Nintendo Switch, a franchi le seuil symbolique d'un million d'unités vendues à travers le monde. Ce chiffre inclut les ventes tant physiques que numériques via le Nintendo eShop.Sorti le 1er décembre 2023, ce RPG marque une étape-clé, intervenant juste après la célébration du 25e anniversaire de Dragon Quest Monsters : Terry’s Wonderland, le premier jeu de cette série. Dans Le Prince des Ombres, les joueurs explorent le monde fantastique de Nadiria en incarnant Psaro, l'antagoniste de Dragon Quest IV : L’Épopée des élus. Les joueurs s'engagent dans une aventure où ils recrutent, entraînent et combattent aux côtés de plus de 500 monstres uniques, visant à devenir le Maître des Monstres.Le jeu a été salué pour son système de synthèse de monstres réimaginé, offrant des combinaisons innovantes et des talents uniques. Il propose des combats stratégiques impliquant jusqu'à huit monstres et des affrontements en ligne, permettant aux joueurs de se mesurer à d'autres meneurs de monstres du monde entier.Pour marquer ce succès, Square Enix offre un pack d'objets gratuits, le "Meat Platter Set", à tous les joueurs de Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres. Ce pack sera disponible en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop à partir du 1er février à 18h. Il comprend divers objets qui seront ajoutés automatiquement à l'inventaire des joueurs.Le pack contient : Manky meat (x5), Monster munchies (x5), Smoked sirloin (x5), Meaty treat (x3), Beastie bites (x2), et Better beastie bites (x1).Dragon Quest Monsters: Le Prince des ombres est disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch en éditions Standards et Deluxe, en formats physiques et numériques. Ne manquez pas notre test Switch de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres si la perspective de joindre le million de joueurs du jeu vous tente à la lecture de cette actualité !Source : Communiqué de presse