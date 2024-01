Nintendo en France en 2023 : les chiffres du Figaro consacrent Link, Mario et la Switch

Zelda : Tears of the Kindgom : 968.000 unités Super Mario Bros Wonder : 747.500 unités Mario Kart 8 Deluxe : 383.500 unités Minecraft : 230.900 unités EA Sports FC 24 : 167.500 unités Nintendo Switch Sports : 154.600 unités Mario Party Superstars : 153.800 unités Hogwarts Legacy : 153.300 unités Animal Crossing New Horizons : 153.100 unités New Super Mario Bros U Deluxe : 132.500 unités

L'année 2023 restera une année d'exception pour Nintendo qui, partout dans le monde, a rencontré un succès phénoménal dans toutes ses initiatives. Comme chaque année, Chloé Woitier du Figaro nous livrent le fruit de ses échanges avec les directeurs français des fabricants de consoles de jeux vidéo, et aujourd'hui c'est la réussite insolente de Nintendo en France qui nous intéresse.Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, n'a certes pas donné tous les chiffres de ventes de Nintendo, mais toujours est-il qu'il nous donne toutefois pas mal d'informations croustillantes sur le succès de Big N en France en 2023. On apprend ainsi que les jeux Mario se sont écoulés en France, en version physique, à près de 2.7 millions d'exemplaires.Ce succès se doit un peu au succès du film d'animation Super Mario Bros Le Film, qui est le numéro un du box-office français en 2023, avec ses 7.3 millions d'entrées. Mais pas seulement car comme l'indique le directeur de Nintendo France, Super Mario Brox Wonder doit aussi sa popularité au fait qu'il soit formidable, lui permettant d'atteindre les 747.000 exemplaires vendus au 31 décembre 2023 — ce qui en fait le meilleur démarrage d'un jeu Mario en France, excusez du peu !Les autres jeux Mario n'ont pas à rougir, et ce d'autant moins que certains sont sortis depuis plusieurs années : Mario Kart 8 s'est encore vendu en 2023 à 383.500 exemplaires, Mario Party Superstars à 153.000 unités, New Super Mario Bros U Deluxe à 132.500 exemplaires. Certains ont sans doute bénéficié de l'effet film Mario, mais Nintendo constate aussi que "Super Mario Wonder se vend très bien car ceste un très bon jeu [qui a] touché un public plus diversifié que ce que l'on pensait, et nous nous en sommes aperçus dès le salon Paris Games Week".L'autre grande franchise de l'année pour Nintendo n'est autre que Zelda, avec la sortie en mai 2023 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui a réussi un incroyable record, celui de se vendre à plus de 500.000 exemplaires en un week-end. Pour Nintendo, une telle performance semblait impossible, et pourtant... Avec un super démarrage, TOTK finit l'année en beauté à 968.000 exemplaires vendus.Il est encore un peu tôt pour savoir quelle est la place qu'occupe Nintendo dans le top des ventes français : les chiffres de GfK, sur lesquels Nintendo France s'est appuyé pour les besoins de cette interview du Figaro, seront divulgués au mois de mars 2024, on saura alors si d'autres sorties viennent un peu chambouler ce début de classement, comme FC 24 d'Electronic Arts par exemple qui connait généralement un beau succès sur les Stores Xbox ou Playstation.Voici le top 10 des ventes physiques de jeux sur Nintendo Switch, par GfK :Et la Switch dans tout ça ? La console commence à fatiguer un peu, avec son cycle de vie qui s'achève doucement : après 987.000 consoles vendues en 2022, on constate une baisse avec 855.000 Switch vendues en France en 2023. De vente en vente, Nintendo confirme que le cap des 8 millions de consoles vendues sera franchi en janvier 2024, un score porté par l'équipement multiple des foyers qui parfois ont 2 voire 3 consoles dans un même foyer.Source : Le Figaro