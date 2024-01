Des timbres Pokémon arrivent en France pour le Pokémon Day

Les Pokémon arrivent à la Poste ! A l'occasion de la Journée Pokémon qui aura lieu le 28 février, la Poste française s'est associée à The Pokémon Company pour sortir une collection de timbres mettant en avant Pikachu et ses amis.Au programme, deux produits : un timbre Pikachu individuel à 1,29 € et un carnet de 4 timbres sur lesquels figurent Bulbizarre, Carapuce, Salamèche et Pikachu.Le rendu du timbre Pikachu est très mignon :Rendez-vous le 28 février pour découvrir tout ça dans vos bureaux de Poste.A noter qu'une vente en avant-première aura lieu le mardi 27 février 2024 dans la boutique Le Carré d’Encre. Etienne THÉRY, qui a dessiné les timbres, participera à une séance de dédicace de 10h30 à 12h30. La boutique est située au 13 bis rue des Mathurins dans le 9e arrondissement parisien.Que pensez-vous de ces timbres ? En utilisez vous encore aujourd'hui ?