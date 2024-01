Rumeur : de nouveaux détails sur le set LEGO The Legend of Zelda

De nouvelles informations sont apparues concernant le produit LEGO tiré de la licence The Legend of Zelda.

ThibaultPN Publié le 20/01/2024

Cela fait un petit moment qu'un produit LEGO tiré de l'univers de The Legend of Zelda est annoncé par diverses rumeurs. Aujourd'hui, de nouveaux détails permettent de quasiment confirmer l'arrivée d'un produit d'ici la fin de l'année.



Les produits LEGO, comme beaucoup de jouets, ont du mal à rester secret tant ils s'inscrivent dans un long processus de commande entre les usines de fabrication et les distributeurs qui anticipent les commandes des mois à l'avance.



C'est ainsi que nous apprenons les premières informations concrètent concernant ce produit qui pourrait être confirmé dans le courant de l'été pour une sortie à la rentrée de septembre !



Grâce au compte Brickmerge, spécialiste des fuites des produits de la marque à la brique, le produit Zelda qui arriverait mettrait en avant l'Arbre Mojo et comporterait aux alentours de 2 500 pièces, pour un prix de vente de 300 euros environ.



La spécificité du set serait que deux versions de l'arbre Mojo serait possible : une version avec les feuilles vertes, l'autre avec des fleurs de cerisier. A cela s'ajoutera évidemment quelques minifigurines dont Link et son bouclier Hylien.



Dernier détail : le numéro du set sera le 77092.



Que diriez vous d'un tel produit LEGO ? Seriez vous prêts à craquer ?



Patientons donc encore un peu avant d'avoir une éventuelle confirmation !