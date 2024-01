Billy Mitchell, la star déchue de Donkey Kong, obtient un accord avec Twin Galaxies.

Véritable star historique de l’histoire du jeu vidéo, roi de Kong et de Pac-Man, la star Billy Mitchell a vacillé quand on a commencé à remettre en cause la manière dont ses records ont été obtenus. En effet, suite aux indications de Jeremy Young alias Xelnia sur les forums de Twin Galaxies, un doute a pris de l’ampleur. Même si les records de Billy Mitchell sont impressionnants, il n’a pas pu les établir sur une véritable borne d’arcade mais via l’émulateur d’arcade Mame. Un détail qui a son importance car il ne peut donc être reconnu dans la catégorie arcade, cela invalidant ses records. Twin Galaxies avait donc mené une enquête indépendante approfondie, étayée par différentes expériences et analyses pour en arriver à une conclusion similaire. Les records de Mitchell sont alors retirés des archives de Twin Galaxies et du Guinness World Records.





Billy Mitchell s’en est offusqué et a décidé de contre-attaquer avec tenacité en justice pour obtenir réparation et entrer en croisade contre les « calomnies » de diverses personnalités. C'est pour lui une question d'honneur. Il faut dire qu’en se proclamant le « plus grand joueur de jeux vidéo du monde », il s’était attiré pas mal d’inimitiés, certains lui reprochant d’être clairement imbu de sa personne. En 2020, les scores de Mitchell sont réintégrés dans le Guinness World records. Désormais en ce début d’année 2024, les scores de Mitchell vont pouvoir réintégrer Twin Galaxies. Une victoire en trompe l’œil cependant car elle provient d’un accord entre les deux parties suite à une soumission déposée par le Dr Michael Zyda, informaticien américain, concepteur de jeux vidéo et professeur de pratique de l'informatique à l'USC Viterbi School of Engineering, à l'Université de Californie du Sud, membre de l'IEEE Fellow en 2019 et membre de l'ACM en 2020 pour ses contributions à la conception de jeux vidéo et à la réalité virtuelle. Nous avons donc clairement un poids lourd dans le domaine, dont la parole est suffisamment importante pour être prise en compte.





Ce dernier a démontré de manière convaincante que les anomalies initialement signalées par Jérémie Young en 2018 pourraient en fait se produire sur du matériel d'arcade Donkey Kong non modifié "si le matériel concerné présentait un dysfonctionnement probablement dû à la dégradation des composants". En clair, avec le temps, une borne d’arcade peut connaître certains artefacts qui ont été profitables à Billy Mitchell sans que celui-ci soit accusé d’être passé par un émulateur. Le docteur Zyda étant une sommité dans son travail, M Mitchell a donc eu le bénéfice du doute. Mais le docteur Zyda n'a pas donné un blanc seing à Mitchell, il a juste dit qu'on ne pouvait pas affirmer absolument en regardant la vidéo si la partie avait été jouée sur une vraie borne d'Arcade vieillissante ou sur un émulateur.







Twin Galaxies, en prenant en compte l’avis d’expert fourni par le Dr Zyda au nom de M. Mitchell, et en s’appuyant sur sa déontologie de préserver méticuleusement l'histoire des scores de jeux vidéo, va donc rétablir tous les scores de M. Mitchell dans la base de données historique officielle de son site web, en retirant le fil de Jérémie Young qui remettait en question l’obtention des scores de Mitchell.

Mitchell a cité la déclaration de Twin Galaxies et a écrit :





Aujourd’hui, le 16 janvier 2024, Twin Galaxies a rétabli tous les records du monde du jeu vidéo que j’ai atteints au cours de ma carrière, avec effet immédiat… Je suis soulagé et satisfait d’atteindre cette résolution après avoir vécu une épreuve de près de six ans et j’ai hâte de poursuivre mon travail inachevé ailleurs.

Ainsi les scores de Mitchell à Donkey Kong, à savoir 1 047 200 (le score de King of Kong), 1 050 200 (le score de Mortgage Brokers) et 1 062 800 (le score de Boomers) sont réintégrés mais, grosse subtilité, uniquement dans les archives historiques et pas dans les tableaux d’affichages actuels. En clair, on reconnait à Mitchell d’avoir réalisé des records, mais comme il y a un flou sur la méthode d’obtention (et en tenant compte de différentes péripéties durant le procès dans les deux camps), ces scores peuvent-ils servir d’étalon dans la catégorie Arcade où sont conservés uniquement les records clairement vérifiés ? Pour Twin Galaxies, le principal est ailleurs car même en retenant les scores de Mitchell, celui-ci ne détient plus le record de la catégorie car c'est le joueur Robbie Lakeman qui le détient depuis 2021, ayant obtenu un score de 1 272 800. Un accord qui donne l’impression d’une victoire à la Pyrrhus.







C’est d’abord un long épisode coûteux pour les deux parties qui s’achève. Dans un entretien avec Ars Technica, l'avocat de Twin Galaxies, David Tashroudian, donne l'impression que l'organisation souhaitait plus que tout en finir avec le conflit avec Mitchell même s’ils avaient en main des documents remettant en question certains des experts qui avaient témoigné en faveur de Mitchell. Cependant sa gestion du procès avait été critiqué pour faute juridique après avoir pris des contacts inappropriés avec deux des témoins de Mitchell. Mais à moins que de nouvelles preuves remettent en question les scores de Mitchell, Twin Galaxies laissent les experts s’emparer du sujet d’étude pour en faire une analyse à leur niveau :







Notre propre responsabilité consiste à vérifier que les soumissions sont conformes aux directives de vérification, et non à enquêter sur la manière dont elles sont produites, ce dernier domaine reste à la disposition d'experts tels que le Dr Zyda et d'autres parties intéressées, qui peuvent examiner et évaluer ces questions pour leurs propres besoins.









L’histoire autour de Twin Galaxies n’est donc pas totalement bouclée mais on reste sur un statu-quo. Bill Mitchell va donc désormais poursuivre sa croisade contre d’autres personnes qui ont remis en cause ses compétences et l’auraient diffamé. Est visé notamment le Youtuber Karl Jobst, dont les attaques contre Mitchell ont été particulièrement virulentes. Bill Mitchell n’en a donc pas fini avec les tribunaux et le fera tant qu’il en aura la santé et les moyens financiers. Mais même s’il finit par gagner judiciairement, le doute demeure et sa perte de popularité sera bien difficile à récupérer. Les derniers records de Mitchell ont été homologués via des cassettes vidéos et non des parties en live, ce qui n'est pas le cas de certains de ses challengers. Voilà pourquoi il se voit appliqué cette différence de traitement. Il n'est pas contesté en revanche que Mitchell soit un excellent joueur. Mais il n'est plus le détenteur du record officiel, juste reconnu pour avoir été à un moment détenteur du record.