Fashion Dreamer sur Nintendo Switch s'offre une seconde mise à jour gratuite 1.3.1

Fashion Dreamer - Free update #2, out now! (Nintendo Switch) 17/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le monde de la mode sur Nintendo Switch reçoit un coup d'éclat cette semaine avec la sortie de la première mise à jour gratuite de 2024 pour le jeu Fashion Dreamer. Marvelous Europe annonce l'arrivée de la version 1.3.1 qui devrait beaucoup plaire aux passionnés de mode et de personnalisation.Découvrez cette mise à jour en vidéo ici :Dès la dispo de ce nouveau patch entre aujourd'hui et demain, les joueurs pourront se plonger dans la nouvelle "Limited Fair", mettant en vedette un thème "Dramatique". Cette foire offre 20 articles en édition limitée, scintillant de mille feux pour briller dans ce monde virtuel. Ces ajouts ne sont que la partie émergée de l'iceberg des mises à jour prévues tout au long de l'année 2024, promettant plus de styles et d'opportunités pour partager ses créations et s'inspirer de celles des autres.La mise à jour ajoute également 10 nouveaux motifs permanents et porte la limite maximale d'articles par joueur de 5,000 à 6,000, offrant plus d'espace pour les nouvelles tendances qui feront leur apparition.Pour faciliter la personnalisation, un nouveau filtre de recherche par couleur a été introduit, permettant de trier les articles selon dix nuances différentes. Cette mise à jour n'oublie pas l'aspect social du jeu, avec des améliorations dans le monde en ligne d'Eve pour une plus grande variété de rencontres avec d'autres Muses et des ajustements dans les requêtes Lookit.Fashion Dreamer veut s'imposer comme une plateforme ludique de créativité où chaque joueur, à travers son avatar appelé Muse, peut exprimer son style unique. Que ce soit pour une tenue décontractée ou un ensemble haute couture, les possibilités sont infinies, décuplées par les nouveaux items proposés dans le jeu avec ses mises à jour. Les joueurs peuvent exhiber leurs créations dans différents espaces nommés Cocoons, découvrir de nouveaux styles ou gagner en influence grâce à des défis de design.Développé par syn Sophia, Inc. et édité en Europe et en Australie sur la Nintendo Switch par Marvelous Europe, Fashion Dreamer a fait ses débuts le 3 novembre 2023.Source : communiqué de presse Marvelous