Bandai Namco fera décoller Ace Combat 7: Skies Unknown sur Nintendo Switch le 11 juillet 2024

Bandai Namco Europe vient de confirmer que le célèbre jeu de combat aérien, Ace Combat 7: Skies Unknown, s'envolera sur Nintendo Switch le 11 juillet 2024. Après avoir conquis plus de 5 millions de joueurs à travers le monde sur PlayStation 4, Xbox One et PC, ce titre emblématique s'apprête à déployer ses ailes sur la console de Nintendo. On est poétique, parce que justement on se disait récemment que les simulateurs aériens de qualité manquaient sur Switch, et soudain Bandai Namco vient répondre à notre demande !Adapté pour tirer pleinement parti de la portabilité unique de la Switch, ACE COMBAT 7 promet des combats aériens intenses et des vols dans des ciels d'un réalisme photographique, disponibles n'importe où et à tout moment. La bande-annonce officielle de lancement révèle un aperçu alléchant de ce que les fans peuvent attendre de cette version :Cette vidéo consacre beaucoup de temps à des séquences cinématiques, les extraits in-game, s'ils ne sont pas absents, sont toutefois peu nombreux et on aura besoin de plus pour se faire une idée de la qualité du portage vers la Nintendo Switch — eh oui, on commence à devenir exigeant tout en restant reconnaissant envers les éditeurs qui ont le courage de tenter une sortie sur Switch de jeux visuellement exigeants.La sortie sur Switch ne se limite pas à une simple adaptation. Elle inclut six DLC et de nombreux bonus spéciaux précédemment disponibles sur d'autres plateformes, offrant ainsi une expérience enrichie et complète. Parmi les contenus additionnels, les joueurs trouveront l'histoire originale d’ACE COMBAT 7, trois ensembles d'avions originaux, trois missions SP et des bonus exclusifs tels que le mode joueur Musique, le F-104C -Avril- et le F-4E Phantom II jouables, ainsi que des skins et emblèmes populaires des épisodes précédents.Bandai Namco a également annoncé des DLC à venir, promettant de prolonger et d'enrichir l'expérience de jeu sur la Switch. Ces DLC incluent le Ace Combat 7: Skies Unknown 25th Anniversary DLC - Original Aircraft Series Set, le Experimental Aircraft Series Set, le Cutting-edge Aircraft Series Set, et le TOP GUN: Maverick Aircraft Set.Ace Combat 7: Skies Unknown s'annonce donc comme une sortie majeure pour les amateurs de jeux de combat aérien possédant une Nintendo Switch, leur permettant de vivre ou revivre l'aventure épique de ce jeu légendaire, avec en prime des contenus additionnels exclusifs. La version déjà disponible bénéficie d'un solide 80/100 sur Metacritic, on ose donc espérer un portage qui permettra au jeu de maintenir sa moyenne, sans trop souffrir du décalage visuel inhérent à une console qui, malgré tout, va souffler ses 7 bougies.Source : communiqué de presse