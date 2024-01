Gamers, prenez soin de vos oreilles : une étude alerte sur un risque de perte auditive irréversible liée aux jeux vidéo

Les passionnés de jeux vidéo pourraient s'exposer à un risque sérieux pour leur santé auditive. Une étude récente, menée par des experts de l'Organisation mondiale de la santé et de plusieurs universités, publiée dans le journal BMJ Public Health, tire la sonnette d'alarme : les gamers pourraient être à risque de perte auditive irréversible et de tinnitus, un bourdonnement ou sifflement constant dans les oreilles.L'étude, disponible ici , basée sur une revue systématique de 14 études évaluées par des pairs, révèle que les niveaux sonores moyens dans les jeux vidéo dépassent souvent, ou frôlent, les limites admissibles d'exposition sonore. Ces études, couvrant près de 54 000 personnes issues de neuf pays différents sur plusieurs continents, montrent un niveau plus élevé de perte auditive auto-déclarée chez les joueurs, un risque accru de tinnitus sévère et de perte auditive de haute fréquence, notamment chez les étudiants fréquentant les salles de jeux vidéo.Les chercheurs soulignent que les mesures moyennes d'exposition sonore ne prennent pas en compte les bruits soudains comme les explosions ou coups de feu, qui peuvent atteindre jusqu'à 119 décibels, bien au-delà des limites admissibles d'environ 100 dB pour les enfants.Bien que la recherche sur ce sujet soit encore limitée, les données actuelles mettent en évidence le jeu vidéo comme une source potentielle d'écoute dangereuse. Les chercheurs appellent les responsables politiques et les professionnels de la santé à développer des programmes éducatifs et à sensibiliser pour promouvoir une écoute sûre. De notre côté, on vous encourage à garder cette étude à l'esprit et de peut-être réduire un peu le volume sonore de votre casque lorsque vous jouez : une recommandation que l'on se souvient avoir bien lue lors du développement des lecteurs audio portables il y a quelques années.Source : Forbes