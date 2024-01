Le compositeur Koji Kondo rejoindra le Hall of Fame aux prochains DICE Awards

Je suis profondément reconnaissant d'avoir été sélectionné par D.I.C.E. pour ce prix important. C'est un véritable honneur d'être reconnu de la sorte, et je me sens extrêmement humble. [...] Grâce à l'aide des nombreuses personnes qui m'entourent et au soutien de nos clients et de nos fans, j'ai eu la chance de participer au développement de la musique des jeux pendant des décennies. Je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu. Je poursuivrai mes efforts dans les aspects musicaux et sonores du développement pour, je l'espère, rendre l'expérience de jeu de chacun encore plus agréable dans les années à venir.

L'œuvre musicale de Koji Kondo est intemporelle et marquante, elle a touché plusieurs générations de fans à travers le monde. Pendant plus de 39 ans, il a enchanté tous les acteurs de l'industrie avec des sons et des chansons reconnus par de nombreux fans et qui sont devenus un phénomène de la culture pop. Nous sommes honorés de pouvoir introniser Kondo-san au Hall of Fame.

Le Hall of Fame a pour ambition de saluer le travail et pour les générations futures la mémoire des concepteurs de jeux vidéo dont le rôle a été essentiel dans l'essor du secteur. Et s'il y a bien un homme à qui l'on doit beaucoup, c'est lui : Koji Kondo a signé quelques-uns des thèmes les plus emblématiques de ces 39 dernières années.D'ailleurs, Koji Kondo célèbrera cette année ses 40 ans de carrière chez Nintendo, qu'il a rejoint en avril 1984, et on lui doit le thème de Super Mario Bros, de The Legend of Zelda, de Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World et le tout récent Super Mario Bros. Wonder.Il participera à la cérémonie organisée le 15 février prochain, et il est particulièrement honoré de cette nomination :Désormais au poste de Senior Officer of the Entertainment Planning & Development Division, Koji Kondo peut être fier du chemin parcouru et de son apport immense au secteur du jeu vidéo tout entier. La présidente de l'AIAS a d'ailleurs déclaré :On voit que nos créateurs de jeux vidéo préférés vieillissent ces derniers temps : le monde rend hommage à leur contribution, et d'ailleurs le thème de Super Mario Bros a été choisi pour rejoindre The Library of Congress, comme on le rappelait au détour de la traduction de cette interview de Koji Kondo Source : Academy of Interactive Arts & Science