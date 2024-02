[Rumeur] Un Nintendo Direct Partner Showcase bientôt ?

Selon les dernières rumeurs, un nouveau Nintendo Direct Mini : Partner Showcase pourrait être proposé dès la semaine prochaine. Cette spéculation s'inscrit dans la continuité des attentes des fans, habitués à ce que Nintendo organise un Direct chaque mois de février depuis plusieurs années.Cependant, il semblerait que cette fois, l'événement se concentre sur des présentations de jeux de tiers éditeurs plutôt que sur une présentation générale incluant les jeux développés par Nintendo.La source de cette rumeur est le podcast Nate the Hate, réputé pour ses informations précises sur l'industrie du jeu vidéo. Nate lui-même a mentionné qu'il s'attendait à ce que le premier Direct de l'année soit un Partner Direct, suggérant ainsi que Nintendo pourrait mettre en avant le contenu de tiers pour la Switch, avant une éventuelle annonce imminente concernant la console qui succèdera à la Switch.Nintendo se garde bien de commenter officiellement ces rumeurs, mais les fans sont déjà bien hypés par les rumeurs qui circulent au sujet d'un Nintendo Direct ce mois-ci, une excitation qui entraine une impatience qui entraine d'autres rumeurs qui entrainent une excitation encore plus forte. 2024 sera une année pénible comme on les aime sur le front des rumeurs.C'est vrai que historiquement, Nintendo a toujours tenu un Direct en février pendant les cinq dernières années. On est allé vérifier si cela avait bien été le cas : et en effet, depuis 2019, il y a toujours eu un Nintendo Direct en février, avec une petite exception en 2020 où Nintendo s'est concentré sur le jeu Animal Crossing: New Horizons — qui deviendra le jeu-symbole du confinement - 2023 : 8 février, durée approximative de 44 minutes​​​​.- 2022 : 9 février, durée approximative de 40 minutes​​.- 2021 : 17 février, durée approximative de 54 minutes​​.- 2020 : 20 février, spécifiquement pour Animal Crossing, durée de 27 minutes​​.- 2019 : 13 février, durée approximative de 36 minutes​​.En outre, puisque l'on parle de rumeurs, il ne faut pas perdre de vue le fait que l'on parle vraiment beaucoup du potentiel successeur de la Switch, prévu pour 2024-25, et qui circulent depuis plusieurs mois.Toutes ces informations restent des rumeurs et n'ont pas été confirmées officiellement. Mais c'est aussi ce qui fait un peu leur charme : n'hésitez pas à venir discuter sur notre serveur Discord , le canal #rumeurs-leaks n'attend plus que vous et votre impatience ! De notre côté, on se tient prêt à tout entendre dans les prochaines semaines... jusqu'à ce que Nintendo estime le moment venu de nous dévoiler des choses au sujet de sa prochaine génération.Sources : Podcast Nate the Hate via Nintendo Everything