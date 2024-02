Disney x Epic Games : Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games

Disney x Epic Games 08/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'univers du jeu vidéo a connu un petit séisme hier quand on a appris à l'occasion de la publication des résultats de The Walt Disney Company que la firme avait conclu un partenariat spectaculaire avec Epic Games. En investissant 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games, Disney s'apprête à fusionner ses franchises emblématiques avec le monde dynamique de Fortnite, promettant une expérience de jeu et de divertissement sans précédent.Voici une vidéo qui annonce ce partenariat colossal entre Disney et Epic :Ce partenariat stratégique vise à créer un "univers de jeux et de divertissement" totalement nouveau et connecté à Fortnite, enrichissant ainsi l'expérience des joueurs avec des contenus, des personnages et des histoires issus du portefeuille de franchises Disney, incluant Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et Avatar. Les joueurs auront l'opportunité de créer leurs propres récits, d'exprimer leur passion pour les univers Disney de manière unique et de partager du contenu avec la communauté.Robert A. Iger, le PDG de The Walt Disney Company, a souligné l'importance de cette collaboration, la qualifiant de "plus grande incursion de Disney dans le monde des jeux à ce jour" et mettant en avant les opportunités significatives de croissance et d'expansion que cela représente pour Disney. De son côté, Tim Sweeney, fondateur et PDG d'Epic Games, rappelle que Disney a été l'un des premiers à croire en la possibilité d'unir leurs mondes avec Fortnite, utilisant également l'Unreal Engine pour divers projets au sein de leur portefeuille.La relation entre Disney et Epic Games n'est pas nouvelle. Elle a été renforcée par des intégrations de contenu dans Fortnite, des collaborations occasionnelles lors de saisons spécifiques, des activations en jeu, et des événements en direct qui ont suscité l'intérêt de millions de joueurs à travers le monde. Le succès de ces initiatives précédentes, comme la Marvel Nexus War avec Galactus, qui a attiré plus de 15,3 millions de joueurs simultanés, témoigne de l'efficacité de leur collaboration et des synergies potentielles que Disney et Epic peuvent maintenant imaginer grâce à cette entrée de Mickey au capital d'Epic Games.Fortnite, disponible sur Switch mais sur aussi une multitude de supports, est un des jeux les plus populaires de la décennie. Ce n'est pas Minecraft, dont les chiffres donnent le tournis eux aussi mais qui est déjà tombé dans l'escarcelle de Microsoft depuis longtemps, mais des dizaines de millions de joueurs se connectent à Fortnite pour découvrir ses nouveautés comme de nouveaux modes de jeu régulièrement ajoutées.Sources : Annonce officielle via Gematsu